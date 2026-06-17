Hirschberg – Rhein-Neckar Löwen kommen nach Leutershausen

Hirschberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Große Vorfreude auf das Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen – bereits 450 Tickets verkauft.

Trotz Sommerpause ist in der Geschäftsstelle der Handball-Spielgemeinschaft S3L einiges los. Geschäftsführerin Maike Becker ist unter anderem mit den Vorbereitungen für das Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am 4. August beschäftigt. „Wir freuen uns riesig auf dieses Spiel“, sagt Maike Becker und meint damit nicht nur die Verantwortlichen der S3L, sondern alle Handball-Fans an der Bergstraße. „Das wird ein super Event für die ganze Region“, ist sie sich sicher.

So sieht das auch Trainer Florian Taafel, er fiebert ebenfalls begeistert dieser Handball-Begegnung entgegen: „Wir spielen gegen einen Erstligisten, das ist ein tolles Team mit vielen Nationalspielern und für uns eine großartige Gelegenheit, unsere neue Mannschaft zu präsentieren“. Bis dahin ist auch noch Zeit, um sich auf dieses Spiel vorzubereiten. Einige Spieler haben bereits mit dem Training begonnen, richtig los gehen soll es dann in der kommenden Woche. Wobei es bei diesem Spiel weniger um das Ergebnis geht als vielmehr um den Spaß und die Freude, gegen die ganz Großen antreten zu dürfen.

Nicht minder spannend wird auch die neue Staffel, in der die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft unterwegs sein wird. Süd-West statt Süd, das bedeutet für das ganze Team eine deutliche Umstellung. „Überrascht hat es mich nicht“, sagt Florian Taafel, „wir liegen nun mal im Grenzbereich und mit der Veränderung in der Staffel Süd war es eigentlich klar, dass wir in die Staffel Süd-West kommen“. Die S3L wird es mit ganz neuen Gegnern zu tun bekommen und muss dann unter anderem nach Saarlouis, Krefeld, Köln, Düsseldorf oder Münster. Als einziges Lokalderby bleibt der Gegner Friesenheim-Hochdorf. Auch wenn es zum Saisonstart noch eine Weile hin ist, Dauerkarten gibt es schon und können in der Geschäftsstelle bestellt werden.

Doch zunächst steht das Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen an und da ist der Run auf die Karten groß, rund 450 Tickets wurden bereits verkauft und wer am 4. August in der Heinrich-Beck Halle in Leutershausen dabei sein will, sollte sich sputen. Die Tickets kosten 15 Euro für Erwachsene, 13 Euro für Ermäßigte, 10 Euro für Schülerinnen und Schüler ab dem 10. Lebensjahr und 6 Euro für Kinder im Alter zwischen 6 und 9 Jahren.

Tickets gibt es online auf der Website www.s3l-handball.com oder ebenfalls in der Geschäftsstelle in Leutershausen, Hauptstraße 2 zu den Geschäftszeiten dienstags von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr. Zu diesen Zeiten können auch immer Dauerkarten bestellt werden.

Anwurf gegen die Rhein-Neckar Löwen ist am Dienstag, den 4. August 2026 um 18:30 Uhr in der Heinrich-Beck Halle. feh

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

Quelle: S3L Handball Spielbetriebs GmbH

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 19:59