Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Bauarbeiten muss der Graimbergweg im Zeitraum von Mittwoch, 17. Juni, bis voraussichtlich Donnerstag, 31. Dezember 2026, einseitig für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinie 30.

Wegen der örtlichen Gegebenheiten unterscheiden sich die Umleitungsfahrwege nach dem eingesetzten Fahrzeug. Ein Hinweis, ob ein Kleinbus oder ein Standardbus verkehrt, ist im Aushangfahrplan ausgewiesen.

Fahrten mit Kleinbussen

Umleitung in Fahrtrichtung Schlierbach HITS zwischen Schloss und S-Bf Altstadt

Entfall der Haltestelle Peterskirche

Fahrten mit Standardbussen

Umleitung in Fahrtrichtung Schlierbach HITS zwischen MPIA und Peterskirche

Entfall der Haltestellen Sternwarte, Molkenkur und Schloss

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 08:52