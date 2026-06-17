Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Gemeinderat bestätigte Wahlen in Abteilungen – Der Heidelberger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11. Juni 2026 die Wahlen zu den Abteilungskommandantinnen und -kommandanten in den Abteilungen Altstadt, Rohrbach und Kirchheim der Freiwilligen Feuerwehr einstimmig bestätigt.

In der Abteilung Altstadt übernimmt der bisherige stellvertretende Abteilungskommandant Tim Wohlfarth die Funktion des Abteilungskommandanten. Ihm zur Seite stehen David Schröder und Julian Reichert. Der langjährige Abteilungskommandant Andreas Walter und Stellvertreter Laurids Novak haben sich nicht mehr zur Wahl gestellt.

In der Abteilung Rohrbach gab der bisherige Abteilungskommandant Daniel Gärtner sein Amt aus persönlichen Gründen vorzeitig auf. Auf ihn folgt Stefanie Jäger als neue Abteilungskommandantin.

Vénise Fanous wurde in der Abteilung Kirchheim zur zweiten stellvertretenden Abteilungskommandantin gewählt. Sie übernimmt die Funktion von dem langjährigen Stellvertreter Frank Schrödersecker, der aus persönlichen Gründen das Amt vorzeitig niedergelegt hat.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 09:33