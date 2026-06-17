Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Kreativität, Austausch und neue Impulse: Das DEZERNAT#16 öffnet am 28. Juni 2026 von 12 bis 20 Uhr die Türen für alle, die sich für kreative Arbeit, Innovation und Vernetzung interessieren. Illustration, Design, Fotografie, Mode, Musik, Gaming, Kunst und vieles mehr – rund 30 Unternehmen und Selbständige geben an diesem Tag Einblicke in die große Vielfalt der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaftszentren DEZERNAT#16 und MARLENE 42. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik im Emil-Maier-Park, Workshops, Einblicken in kreative Projekte und innovative Produkte in den Foyers und der Möglichkeit zum Austausch mit lokalen Akteurinnen und Akteuren aus der Kreativszene. Eröffnung der Westend Gallery TWO, Live-Musik und Pecha Kucha Abend Um 12:00 Uhr startet das Bühnenprogramm mit der Eröffnung der Westend Gallery TWO durch Martina Pfister, Heidelbergs Bürgermeisterin für Kultur, Bürgerservice und Kreativwirtschaft. Die Outdoor-Galerie an der Ostfassade des DEZERNAT#16 versammelt unter der künstlerischen Leitung von Jochen Steinmetz internationale fotografische Arbeiten. Das Live-Musikprogramm wird von musikalischen Acts aus dem DEZERNAT#16 gestaltet. Den Anfang macht die Pop-Jazz Band „Shades of Blue“, gefolgt von dem Gitarren-Duo „Soulshine Music“, dem Blechbläserensemble „WOINEM BRASS“ unter der Leitung von Ralf-Werner Kopp und der Alternative-Rock-Band „Dewy Pines“. Den Abschluss macht um 19:00 Uhr der PECHA KUCHA Abend. Hier stellen sich Kreativschaffende aus dem Haus in einem außergewöhnlichen Format vor – 20 Bilder à 20 Sekunden. Interessierte können so aufunterhaltsame Weise kreative Projekte, Ideen und Arbeitsweisen kennenlernenund neue Kontakte knüpfen.

Gestalten, Testen & Ausprobieren: Über 30 teilnehmende Kreativunternehmen Parallel zum Bühnenprogramm können Besucherinnen und Besucher den ganzen Tag die Kreativunternehmen an ihren Ständen in den Foyers oder in ihren Ateliers kennenlernen oder ausgewählte Angebote selbst ausprobieren: Vom Testen eines 3D-Computerspiels über

Nähen und Upcycling, Malen mit Aquarell bis hin zur eigenen Illustration.

Quelle: Heidelberger Dienste gGmbH und Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 09:05