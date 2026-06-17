Heidelberg / Metropolregion Rhen-Neckar – In der Zeit vom 17. bis 18. Juni keine telefonische Erreichbarkeit -Das Amt für Schule und Bildung der Stadt Heidelberg zieht von der Altstadt in die Bahnstadt. Neuer Standort ist das Gebäude in der Eppelheimer Straße 13. Wegen des Umzugs ist das Amt am Mittwoch und Donnerstag, 17. und 18. Juni 2026, telefonisch nicht erreichbar. Die neue Adresse des Amtes für Schule und Bildung lautet: Amt für Schule und Bildung der Stadt Heidelberg, Eppelheimer Straße 13, 69115 Heidelberg.

Das neue Gebäude ist mit dem öffentlichen Nahverkehr wie folgt zu erreichen: Haltestelle Gadamerplatz mit den Linien 22 und 26, Haltestelle Gneisenaustraße-Süd mit der Linie 5 sowie vom Hauptbahnhof-Süd aus zehn Minuten zu Fuß.

Ab Freitag, 19. Juni 2026, ist das Amt für Schule und Bildung wieder regulär telefonisch und zu den üblichen Bürozeiten verfügbar.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 09:20