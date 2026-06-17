Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Ingrimstraße in der Altstadt ist auf Höhe Hausnummer 8 für alle Verkehrsteilnehmenden voll gesperrt. Grund dafür sind kurzfristig notwendig gewordene Reparaturarbeiten am Kanalsystem. Der südliche Gehweg bleibt nutzbar. Radfahrende müssen den Bereich passieren, indem sie ihr Fahrrad schieben. Die Stadt empfiehlt, den Bereich kleinräumig zu umfahren.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Dienstag, 23. Juni 2026.

Weitere städtische Maßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr sind online zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 09:17