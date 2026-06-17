Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Landkreis Germersheim setzt ein starkes Zeichen für den Schulsport und den Spaß an der Bewegung im Wasser: Am Dienstag, 25. August 2026, verwandelt sich das Freibad in Bellheim in die Arena für das erste Kreis-Schwimmfest. Eingeladen sind gemischte Teams aus allen Grundschulen sowie den weiterführenden Schulen (bis zur 7. Klasse) des Landkreises. Alle Schulen wurden bereits angeschrieben und angefragt. Die Veranstaltung wird von der Kreisverwaltung Germersheim in enger Kooperation mit dem Schulsportfachberater Dominique Hartmann sowie der Schwimmkoordinatorin Carmen Back-Betzwieser vom DLRG Landesverband organisiert. Das gemeinsame Ziel: Kinder spielerisch für das Schwimmen zu begeistern und den Teamgeist über Schulgrenzen hinweg zu stärken.

Der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler betont die Bedeutung dieser neuen Initiative: „Schwimmen zu können, rettet im Ernstfall Leben – und es macht gemeinsam im Team einfach riesigen Spaß. Mit dem ersten Kreis-Schwimmfest wollen wir nach den Sommerferien ein Signal für die Schwimmförderung an unseren Schulen setzen. Mir ist es ein persönliches Anliegen, dass wir den Kindern nach der langen Sommerpause ein sportliches Highlight bieten, bei dem der Gemeinschaftsgedanke und die Freude an der Bewegung im Vordergrund stehen. Ich danke allen Lehrkräften und der DLRG für ihren großartigen Einsatz, dieses Event ins Leben zu rufen.“ Die teilnehmenden Teams bestehen aus jeweils zehn Kindern (fünf Mädchen und fünf Jungen), die gemeinsam fünf abwechslungsreiche Aufgaben zu absolvieren haben – vom Staffelschwimmen mit Flossen bis hin zu koordinativen Aufgaben im Wasser. Jedes Kind leistet dabei einen Beitrag zum Gesamtergebnis. Um den Schulen die Teilnahme so unkompliziert wie möglich zu machen, wird die Kreisverwaltung Germersheim den Transport der Kinder zum Freibad Bellheim und zurück zur Schule komplett übernehmen.

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 08:28