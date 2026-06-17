Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Musik, Sonne und sommerliche Lebensfreude: Am Samstag, 20. Juni, laden die Stadt Frankenthal und die Frankenthaler Tanzschule TIF zum Open-Air-Tanzen am Speyerer Tor ein. Von 15 bis 21 Uhr können Besucherinnen und Besucher spontan vorbeikommen, für einen, zwei oder auch mehrere Tänze bleiben und gemeinsam einen besonderen Sommertag in der Innenstadt genießen.

Das niedrigschwellige Angebot richtet sich sowohl an erfahrene Tänzerinnen und Tänzer als auch an alle, die Freude an Musik, Bewegung und Begegnung haben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Paartanzmusik und hoffentlich bestem Sommerwetter soll rund um das Speyerer Tor eine Atmosphäre entstehen, die an eine spanische Plaza erinnert: offen, lebendig und mediterran.

Zwischendurch bietet sich die Gelegenheit für eine kleine Erfrischung. Wer nach dem Tanzen noch nicht nach Hause gehen möchte, kann den Innenstadtbesuch anschließend bei einem Abendessen oder einem Getränk in Frankenthaler Gastronomiebetrieben ausklingen lassen.

Mit dem Open-Air-Tanzen setzen die Wirtschaftsförderung und die Tanzschule TIF bewusst auf ein unkompliziertes Veranstaltungsformat. Nicht jedes Angebot zur Innenstadtbelebung muss groß, aufwendig oder langfristig geplant sein. Auch kleinere Aktionen können neue Besuchsanlässe schaffen, Menschen zusammenbringen und Lebensfreude auf die Straße bringen.

„Eine lebendige Innenstadt entsteht dort, wo unterschiedliche Akteure gemeinsam Ideen entwickeln und umsetzen. Diesen kooperativen Ansatz verfolgen wir bereits mit Formaten wie dem First Saturday und führen ihn mit dem Open-Air-Tanzen weiter. Die Stadt schafft den Rahmen, aber Innenstadtbelebung kann nur gemeinsam mit engagierten Partnern aus Handel, Gastronomie, Kultur und Freizeit gelingen. Das Open-Air-Tanzen zeigt, wie auch ein unkompliziertes Angebot Menschen zusammenbringen und Lust auf einen Besuch unserer Innenstadt machen kann“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Die Zusammenarbeit mit der Tanzschule TIF zeigt zugleich, welches Potenzial in der Vernetzung lokaler Akteure liegt. Ziel ist es, mit überschaubarem organisatorischem Aufwand einen attraktiven Anlass für einen Innenstadtbesuch zu schaffen und den öffentlichen Raum als Ort für Begegnung, Bewegung und gemeinsames Erleben zu nutzen.

Das Tanzevent lässt sich auch ideal mit einem Besuch des Tags der offenen Tür im Kunsthaus Frankenthal verbinden. Das Haus am Mina-Karcher-Platz 42a lädt von 12 bis 17 Uhr zum Entdecken ein. Unter anderem sind Führungen durchs Haus und die aktuelle Ausstellung, Musik und ein Kinderprogramm geplant. Mehr Infos unter www.frankenthal.de/kunsthaus

Veranstaltungsinformationen auf einen Blick:

Open-Air-Tanzen am Speyerer Tor

Datum: Samstag, 20. Juni

Uhrzeit: 15 bis 21 Uhr

Ort: Speyerer Tor, Frankenthaler Innenstadt

Veranstalter: Wirtschaftsförderung der Stadt Frankenthal in Kooperation mit der Tanzschule TIF

Teilnahme: kostenfrei und ohne Anmeldung

Quelle Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 11:29