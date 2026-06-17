Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – „Treffpunkt Offline!“: Am Samstag, 20. Juni, von 10 bis 13 Uhr laden Tische und Stühle vor der Stadtbücherei in der Welschgasse 11 dazu ein, sich hinzusetzen und miteinander bei Kaffee und Keksen ins Gespräch zu kommen – über Alltägliches, Neues und Zukünftiges: Wie wollen wir unser Zusammenleben gestalten? Was macht unsere Gesellschaft aus? Was läuft gut und was stört uns? Die Idee: Durch Gespräche lernt man neue Perspektiven kennen, entkräftet Vorurteile und setzt ein Zeichen für Demokratie, Offenheit, Zusammenhalt, Vielfalt und Freiheit.

Wer möchte, kann die Aktion auch musikalisch bereichern. Eigene Instrumente dürfen gerne mitgebracht werden.

Die Veranstaltung ist eine Zusammenarbeit mit dem Frankenthaler Bündnis für Demokratie, Vielfalt und Menschenrechte gegen menschenverachtendes Verhalten.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei und zu dem Aktionstag unter www.tag-der-offenen-gesellschaft.de/.

Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr und Samstag 10 – 15 Uhr.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 08:38