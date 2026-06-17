Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar -Jeden Mittwoch von 14 bis 15 Uhr lädt das Mehrgenerationenhaus, in der Mahlastraße 35, im Beratungsbüro zu einer offenen Sprechstunde mit der Abteilung Integration ein.

Seit Ende 2025 bietet Herr David Klein von der Abteilung Integration im Mehrgenerationenhaus (MGH) eine offene Sprechstunde für Menschen mit kurzen und allgemeinen Fragen rund um aufenthalts- und sozialrechtliche Themen an.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 08:20