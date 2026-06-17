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Polizei Schriftzug Foto Michael Sonnick
17.06.2026, 20:02 Uhr

Frankenthal – Notfruf wegen schreiender Frau

Polizei Schriftzug Foto Michael SonnickFrankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstag (16.06.2026) wurde die Polizei gegen 21:20 Uhr per Notruf über eine schreiende Frau in der Peterskopfstraße alarmiert, die angab geschlagen worden zu sein. Sichtbare Verletzungen wies die Frau nicht auf. Da sich die Frau beim Eintreffen der Polizeibeamten augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzmaßnahmen entfalteten unter den Anwohnern eine große Öffentlichkeitswirkung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 20:02

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