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17.06.2026, 10:09 Uhr

Eberbach – Stadt setzt Zeichen für Artenschutz: Turmfalken-Nistkasten am Rathaus angebracht

1Eberbach – Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Eberbach engagiert sich aktiv für den Natur- und Artenschutz: Am Rathaus wurde jetzt ein Turmfalken-Nistkasten angebracht. Mit dieser Maßnahme möchte die Stadtverwaltung nicht nur einen konkreten Beitrag zum Erhalt heimischer Vogelarten leisten, sondern zugleich mit gutem Beispiel vorangehen und andere Eigentümerinnen und Eigentümer ermutigen, ebenfalls Nistmöglichkeiten für Tiere im urbanen Raum zu schaffen.

Der Nistkasten wurde in Zusammenarbeit mit dem NABU Eberbach-Schönbrunn installiert, der künftig auch die Betreuung und Pflege übernehmen wird. Gleichzeitig bildet die Anbringung den Auftakt für weitere Artenschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden. Geplant ist, künftig zusätzliche Brut- und Nisthilfen für verschiedene Vogelarten, Wildbienen sowie Fledermäuse anzubringen und damit den innerstädtischen Lebensraum für heimische Tierarten weiter zu verbessern.

Bereits in den vergangenen Jahren hat die Stadt Eberbach verschiedene Maßnahmen zum Artenschutz umgesetzt. So wurde bereits im Jahr 2022 in Zusammenarbeit mit dem NABU Eberbach-Schönbrunn im Dach des Haspelturms am Lindenplatz ein Turmfalken-Nistkasten montiert. Im vergangenen Jahr wurden zudem im Zuge der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Pleutersbach Fledermauskästen und Haussperlingskästen angebracht.

Bürgermeister Peter Reichert betont die Bedeutung des Projekts:
„Artenschutz beginnt direkt vor unserer Haustür. Mit dem Turmfalken-Nistkasten am Rathaus möchten wir zeigen, dass auch öffentliche Gebäude einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Biodiversität leisten können. Die Stadtverwaltung geht hier bewusst mit gutem Beispiel voran. Gleichzeitig soll dies der Startpunkt für weitere Maßnahmen zum Schutz heimischer Tierarten an städtischen Gebäuden sein.“

Auch Umweltreferent Dr. Nicolá Lutzmann sieht in der Maßnahme einen wichtigen Schritt für die ökologische Aufwertung des innerstädtischen Raums:
„Turmfalken sind faszinierende Kulturfolger, die hervorragend in unsere Altstadt passen. Sie tragen dazu bei, das natürliche Gleichgewicht zu erhalten, indem sie unter anderem kleinere Nagetiere sowie junge Tauben und damit indirekt auch die Taubenpopulation in Städten regulieren. Zudem sorgen sie dafür, dass sich andere Vogelarten wie Krähen in bestimmten Bereichen weniger stark ausbreiten. Gleichzeitig möchten wir mit weiteren Nisthilfen gezielt neue Lebensräume für unterschiedliche Arten schaffen.“

Der Turmfalke gilt als charakteristische Vogelart historischer Städte und nutzt hohe Gebäude gerne als Brutplätze. In Eberbach ist bereits seit Jahren ein Turmfalkenpaar am Haspelturm heimisch. Durch den neuen Nistkasten am Rathaus hofft die Stadt nun auf die Ansiedlung eines zweiten Paares in der Altstadt.

Für den NABU Eberbach-Schönbrunn begleitet Christina Kunze das Projekt:
„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Stadt Eberbach. Gerade in dicht bebauten Bereichen fehlen häufig geeignete Nistmöglichkeiten. Der neue Brutkasten schafft einen wertvollen Lebensraum und macht gleichzeitig auf die Bedeutung des Artenschutzes im urbanen Umfeld aufmerksam. Besonders schön ist, dass die Stadt dieses Engagement künftig auch auf weitere Tierarten ausweiten möchte.“

Die Stadt Eberbach dankt dem NABU Eberbach-Schönbrunn für die Unterstützung und hofft, dass das Projekt viele Bürgerinnen und Bürger inspiriert, selbst aktiv zum Schutz heimischer Tierarten beizutragen.

Weitere Infos zur Aktion können beim Umweltreferent der Stadt Eberbach, Dr. Nicolà Lutzmann, nicola.lutzmann@eberbach.de, Telefon: 06271 87-259 erfragt werden. Zur Arbeit des NABU Eberbach-Schönbrunn kann dessen Internetauftritt unter www.nabu-eberbach.de besucht werden.

Quelle Stadt Eberbach Foto Christoph Kappes NABU

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 10:09

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