Buchen – Raubdelikt

Buchen / Walldürn / Metropolregion Rhein-Neckar / Neckar-Odenwald-Kreis (ots) Zeugen nach Raubdelikt gesucht
Die Polizei Buchen sucht nach einem Raubdelikt am Dienstagabend in Walldürn nach Zeugen. Gegen 20:50 Uhr sollen vier Personen (ein Mann und drei Frauen) im Bereich eines Schotterparkplatzes neben einer Tankstelle in der Würzburger
Straße zunächst gemeinsam einen 18-Jährigen körperlich angegriffen und ihm im weiteren Verlauf sein Smartphone entwendet haben. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen auf dem Schotterparkplatz und im Bereich der Tankstelle machen?
Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen
Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2026, 15:07