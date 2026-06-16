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BFF Foto Bernward Bertram
16.06.2026, 21:58 Uhr

Worms – Teil des Backfischfestes werden

BFF Foto Bernward Bertram
Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Mitmachen beim Festumzug, Wormser Abend, Fischerstechen und mehr – jetzt anmelden

Vom 29. August bis zum 6. September lockt das Backfischfest wieder mit beliebten Brauchtumsveranstaltungen, die zum Feiern, Mitmachen und Erleben animieren. Wer sich beim Festumzug, auf der Bühne oder auf dem Wasser beteiligen möchte, findet ab sofort alle Anmeldeformulare sowie Informationen zu den Teilnahmebedingungen auf www.backfischfest.de im Bereich „Infos – Anmeldeformulare“. Die ausgefüllten Formulare können per E-Mail an backfischfest@worms.de übermittelt werden. Rückfragen sind telefonisch unter 06241 2000-318 möglich. Das Backfischfest 2026 wird präsentiert von der sat Gruppe.

Eröffnung und Ehrenabzeichen
Los geht es am Samstag, 29. August, 15 Uhr, mit der großen Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz. Anlässlich dieser wird auch wieder das Backfischfest-Ehrenabzeichen verliehen, welches die Leidenschaft und die Initiative würdigt, die die Wormser Traditionsveranstaltung am Leben erhält. Ebenso ist eine Mitwirkung von Weinmajestäten und Brauchtumsgruppen bei der Eröffnungsfeier herzlich willkommen – entsprechende Anmeldungen werden bis zum 1. August angenommen.

Festumzug
Am 30. August, dem ersten Backfischfest-Sonntag, zieht um 14 Uhr der traditionsreiche Festumzug wieder durch die Stadt. Motivierte Vereine, Gruppen, Wormser Unternehmen, Organisationen sowie Einzelpersonen sind dazu eingeladen, den Umzug mit einem Beitrag, der das Brauchtum oder die städtische Identität kreativ interpretiert, zu bereichern. Zur Tradition passende Dekoration ist rechtzeitig zum Selbstkostenpreis beim TicketService im WORMSER erhältlich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldeschluss ist der 1. Juli.

Ehrenamtliche Zugordner gesucht
Der reibungslose Ablauf des Festumzugs wird auch durch die Mitwirkung ehrenamtlicher Zugordner maßgeblich unterstützt – diese gewährleisten die Sicherheit sowie den störungsfreien Ablauf des Umzugs und stehen für Teilnehmergruppen als Ansprechpartner zur Verfügung. Ehrenamtliche Zugordner sollten mindestens 18 Jahre alt und körperlich belastbar sein sowie allgemein ein sicheres Auftreten ausstrahlen. Die notwendige Ausrüstung und eine sachgemäße Einweisung werden vom Veranstalter gestellt.

Mitmachen beim „Wormser Abend“
Wer für die richtige Stimmung sorgen will, kann am „Wormser Abend“, am Dienstag, den 1. September, zusammen mit bekannten Akteuren aus der Brauchtumspflege und der Fastnachtsszene aktiv werden. Für den beliebten Showabend werden regelmäßig neue Wormser Talente gesucht, die die Veranstaltungen um einen Tanz- oder Gesangsbeitrag erweitern.

Traditionsreiches Fischerstechen
Mutige Mitglieder ausschließlich „rheinnaher“ oder wassersporttreibender Vereine können sich am 6. September, dem zweiten Backfischfest-Sonntag, wieder der Herausforderung des Fischerstechens stellen. Bei diesem traditionsreichen Wettkampf tjostieren würdige Kontrahenten im Floßhafen, der sich zur Fischerstecher-Arena verwandelt, in einem spannenden Duell um den Sieg. Wem es gelingt, einen Meter über der Kahnspitze mit einer 3,50 Meter langen und gepolsterten Lanze seine Gegner ins kühle Nass zu befördern, kann das ruhmreiche Fischerstechen für sich entscheiden. Zur Vorbereitung auf den Wettkampf werden im Vorfeld offizielle Trainingstermine sowie ein gesonderter Qualifikationstag angeboten, deren Teilnahme für die Wettkämpfer verpflichtend ist. Voraussetzungen sind neben körperlicher Fitness, auch ein sicheres Schwimmvermögen (mindestens 50 m mit Kleidung), Teamfähigkeit und die Bereitschaft, den Sicherheitsanweisungen des Veranstalters uneingeschränkt Folge zu leisten. Ein respektvoller Umgang mit den sportlichen Risiken und eine klare Kenntnis des Reglements werden vorausgesetzt.

Dank an die Sponsoren
Das Backfischfest 2026 wird präsentiert von der sat GRUPPE. Daneben unterstützen die Rheinhessen Sparkasse, die Volksbank Alzey-Worms eG, die Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG, die EWR AG und die Rudolf Fischer Baugeschäft GmbH das Rahmenprogramm des beliebten Volksfests. Medienpartner sind in diesem Jahr Sittel & Wiese und RPR1. Weitere Unterstützung erhält das Backfischfest vom Schaustellerverband Worms-Wonnegau e. V.

Foto: Bernward Bertram
Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 21:58

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