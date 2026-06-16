Worms – Caterer für die Nibelungen-Festspiele gesucht

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. Ausschreibung für die Festspieljahre 2027 bis 2029 gestartet

Für die Nibelungen-Festspiele wird ab sofort im Rahmen einer Ausschreibung ein Cateringpartner gesucht, der von 2027 bis 2029 die Festspiele gastronomisch begleiten möchte. Seit 2002 findet das Open-Air-Theaterereignis jährlich im Sommer vor dem Wormser Dom statt. Spektakuläre Inszenierungen mit hochkarätigen Film- und Theaterdarstellern werden unter der Intendanz von Nico Hofmann am Originalschauplatz vor dem Wormser Kaiserdom uraufgeführt. Zur Premiere kommen Prominente aus Politik, Gesellschaft, Sport und Kultur. Über die mediale Berichterstattung werden jährlich mehrere Millionen Menschen bundesweit erreicht. Aber nicht nur die Theateraufführungen vor der Domkulisse machen die Festspiele zu einem einmaligen Kulturereignis. Neben einem vielfältigen Rahmenprogramm lockt auch der direkt angrenzende Heylshofpark jeden Sommer zahlreiche Besucher. Dieser zählt mit seinem außergewöhnlichen Ambiente zu den schönsten Freilicht-Foyers Deutschlands. Im Heylshofpark befinden sich die gastronomischen Stände unterschiedlicher Größenordnung, an denen während der regulären Spielzeit Speisen, Snacks und aller Art Getränke angeboten werden sowie auch ein temporärer Restaurantbetrieb besteht.

Gesucht wird im Rahmen der jetzt gestarteten Ausschreibung ein gastronomischer Partner, der sowohl die Premierenveranstaltung als auch den Regelbetrieb während der Festspielzeit übernehmen möchte.

Markus Reis, Geschäftsführer der Kultur und Veranstaltungs GmbH, die für den Betrieb des Heylshofparks zuständig ist: „Kulinarische Genüsse auf höchstem Niveau – das bieten wir den Festspiel-Gästen gemeinsam mit unserem bisherigen gastronomischen Partner im wunderschönen Ambiente des Heylshofparks. In diesem Jahr starten wir die Ausschreibung für den gastronomischen Part für die nächsten Jahre aufs Neue. Wir freuen uns auf kreative und neue Konzepte, so dass unsere Gäste ihren Abend perfekt in unserem Festspiel-Foyer abrunden können.“

Service

Wer sich über die Rahmenbedingungen informieren und ein Angebot abgeben möchte, kann sich an die Kultur und Veranstaltungs GmbH der Stadt Worms wenden: Florian Jung, florian.jung@kvg-worms.de. Die Unterlagen können dort angefordert werden, die Angebote müssen dann bis zum 16. August eingereicht werden.

Die Spielzeiten der Nibelungen-Festspiele Worms 2027 bis 2029 sind (Änderungen vorbehalten):

2027: 09.07. – 25.07. (ggfls. 26.07. Regenausfalltag)

2028: 14.07. – 30.07. (ggfls. 31.07. Regenausfalltag)

2029: 06.07. – 22.07. (ggfls. 23.07. Regenausfalltag)

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms Foto Bertram

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 14:45