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Soziale Vielfalt (2)
16.06.2026, 21:18 Uhr

Weinheim – Soziale Vielfalt mitten in der Stadt

Soziale Vielfalt (2)
Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zusammenschluss der lokalen Hilfsorganisationen stellt sich am Samstag,
20. Juni in der Öffentlichkeit vor – „Different Stars“ am Windeckplatz

Es war im Jahr 2005, Weinheim feierte das Jahr der Ersterwähnung vor 1250
Jahren (755 n.Chr. im Lorscher Codex). Heinz Schröder, damals Gründer und
Vorsitzender der Suchberatung e.V. gründete aus diesem feierlichen Anlass die „Soziale
Vielfalt Weinheim“, ein Zusammenschluss von Selbsthilfegruppen, sozialen Einrichtungen,
Institutionen und ehrenamtlichen Organisationen im sozialen Bereich – alle, die anderen
helfen.

In den Jahren nach der Gründung war die „Soziale Vielfalt“ sehr präsent, es gab
eine Weile sogar eine „Soziale Meile“ mit Info-Ständen entlang der Fußgängerzone; ein
Heftchen mit allen Ansprechpartnern und Kontakten wurde herausgebracht und verteilt. Es
lag fast in jedem Haushalt.

DifferentStars
Heute, 26 Jahre nach der Gründung, gibt es den Zusammenschluss immer noch, die
Angebote und Projekte der Mitglieder selbstverständlich auch. Jetzt wollen die drei
Mitglieder des aktuellen Sprecherkreises wieder an die alten Zeiten anknüpfen und mitten
in der Stadt Präsenz zeigen: Der Sprecherkreis wird derzeit gebildet von Diane
Lautenbach-Hechler (Gemeindediakonie Mannheim), Bettina Trilsbach (Weltladen Oase),
Peter Scheiber (Kinderschutzbund Weinheim e.V.).

Jetzt am Samstag, 20. Juni, ist wieder eine Aktion mitten in der Stadt geplant.
Um 11 Uhr sammeln sich im Kleinen Schlosshof die Teilnehmenden aus den Vereinen,
Gruppen und Organisationen und laufen gemeinsam über den Marktplatz, durch die
Fußgängerzone zum Windeckplatz. Alle Teilnehmer werden ein Schild ihrer Organisation
tragen, um auf sich aufmerksam zu machen und die Soziale Vielfalt anschaulich
darzustellen. Auch das Amt für Soziale Angelegenheiten der Stadt Weinheim gehört schon
immer dazu.

Am Windeckplatz werden die „Different Stars“ auftreten, das ist die inklusive Band des
Pilgerhauses. Dazwischen ist ein Grußwort geplant. Die Teilnehmer präsentieren sich an
Stehtischen vor Ort sein mit Info-Material. Ziel sei es aber vor allem, miteinander ins
Gespräch zu kommen, beschreibt Katja Haller vom Amt für Soziale Angelegeheiten.

Sie erklärt: „Die Soziale Vielfalt möchte auf die Vielzahl der Mitglieder und damit auf die
Unterstützungsmöglichkeiten in Weinheim aufmerksam machen und für die Vielfalt
einstehen.“

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 21:18

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