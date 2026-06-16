Weinheim – Soziale Vielfalt mitten in der Stadt



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zusammenschluss der lokalen Hilfsorganisationen stellt sich am Samstag,

20. Juni in der Öffentlichkeit vor – „Different Stars“ am Windeckplatz

Es war im Jahr 2005, Weinheim feierte das Jahr der Ersterwähnung vor 1250

Jahren (755 n.Chr. im Lorscher Codex). Heinz Schröder, damals Gründer und

Vorsitzender der Suchberatung e.V. gründete aus diesem feierlichen Anlass die „Soziale

Vielfalt Weinheim“, ein Zusammenschluss von Selbsthilfegruppen, sozialen Einrichtungen,

Institutionen und ehrenamtlichen Organisationen im sozialen Bereich – alle, die anderen

helfen.

In den Jahren nach der Gründung war die „Soziale Vielfalt“ sehr präsent, es gab

eine Weile sogar eine „Soziale Meile“ mit Info-Ständen entlang der Fußgängerzone; ein

Heftchen mit allen Ansprechpartnern und Kontakten wurde herausgebracht und verteilt. Es

lag fast in jedem Haushalt.



Heute, 26 Jahre nach der Gründung, gibt es den Zusammenschluss immer noch, die

Angebote und Projekte der Mitglieder selbstverständlich auch. Jetzt wollen die drei

Mitglieder des aktuellen Sprecherkreises wieder an die alten Zeiten anknüpfen und mitten

in der Stadt Präsenz zeigen: Der Sprecherkreis wird derzeit gebildet von Diane

Lautenbach-Hechler (Gemeindediakonie Mannheim), Bettina Trilsbach (Weltladen Oase),

Peter Scheiber (Kinderschutzbund Weinheim e.V.).

Jetzt am Samstag, 20. Juni, ist wieder eine Aktion mitten in der Stadt geplant.

Um 11 Uhr sammeln sich im Kleinen Schlosshof die Teilnehmenden aus den Vereinen,

Gruppen und Organisationen und laufen gemeinsam über den Marktplatz, durch die

Fußgängerzone zum Windeckplatz. Alle Teilnehmer werden ein Schild ihrer Organisation

tragen, um auf sich aufmerksam zu machen und die Soziale Vielfalt anschaulich

darzustellen. Auch das Amt für Soziale Angelegenheiten der Stadt Weinheim gehört schon

immer dazu.

Am Windeckplatz werden die „Different Stars“ auftreten, das ist die inklusive Band des

Pilgerhauses. Dazwischen ist ein Grußwort geplant. Die Teilnehmer präsentieren sich an

Stehtischen vor Ort sein mit Info-Material. Ziel sei es aber vor allem, miteinander ins

Gespräch zu kommen, beschreibt Katja Haller vom Amt für Soziale Angelegeheiten.

Sie erklärt: „Die Soziale Vielfalt möchte auf die Vielzahl der Mitglieder und damit auf die

Unterstützungsmöglichkeiten in Weinheim aufmerksam machen und für die Vielfalt

einstehen.“

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 21:18