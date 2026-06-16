Weinheim – Raucherbereiche nun auch am Waidsee

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadt Weinheim setzt vorsorglich das Landesnichtraucherschutzgesetz um
und schafft Bereiche für Raucherinnen und Raucher
Weinheim. Seit dem 1. Juni 2026 gilt das überarbeitete Landesnichtraucherschutzgesetz
Baden-Württemberg. Was den Weinheimer Waidsee angeht, ist es nicht einfach eine klare
Definition zu erkennen, ob der See als Naturgewässer dem Gesetz unterliegt, das sich
eigentlich auf Freibäder bezieht. Weil es dazu unterschiedliche Auffassungen dazu gibt,
hat sich die Bäderverwaltung in Absprache mit Nachbarkommunen und dem Landratsamt
nun doch dazu entschieden, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. „Im Zweifel für die
Nichtraucher“, erklärt Betriebsleiter und Schwimm-Meister Markus Hester.
Um den Anforderungen des Gesetzes gerecht zu werden und gleichzeitig einen
praktikablen Badebetrieb sicherzustellen, hat die Stadt Weinheim mehrere ausgewiesene
Raucherbereiche auf dem Gelände eingerichtet.
Angesichts der rund 35 000 Quadratmeter großen Liegefläche wäre ein vollständiges und
strikt durchgesetztes Rauchverbot in der Praxis nur schwer umsetzbar. Deshalb setzt die
Stadt auf eine differenzierte Lösung: Derzeit stehen den Badegästen zwei ausgewiesene
Raucherbereiche zur Verfügung – eine Bank nahe des Eingangsbereichs sowie ein
Bereich auf der unteren Wiese in Richtung Kiosk mit zwei Bänken und einem
Sonnensegel. Darüber hinaus wurde die Liegewiese zwischen dem mittleren WC-
Gebäude und der Wasserfläche ausdrücklich als Raucherbereich ausgewiesen.
Mit diesem Konzept sollen die gesetzlichen Vorgaben eingehalten und zugleich die
unterschiedlichen Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher berücksichtigt werden.
„Erfahrungsgemäß lassen sich neue gesetzliche Regelungen im laufenden Betrieb besser
umsetzen, wenn man versucht, alle Bedürfnisse der Gäste zu betrachten. Die einladenden
sowie zentralen Bereiche sollen mitnichten das Rauchen fördern, sondern das Verständnis
der Raucher bestärken, die Regelungen einzuhalten.
Zudem hoffen wir auf eine gewisse Selbstregulierung der Badegäste, da unser Fokus gerade an besucherstarken Tagen der
Wasserfläche gelten sollte“, erklärt Markus Hester.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 21:39