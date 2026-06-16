Weinheim – Raucherbereiche nun auch am Waidsee



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadt Weinheim setzt vorsorglich das Landesnichtraucherschutzgesetz um

und schafft Bereiche für Raucherinnen und Raucher

Weinheim. Seit dem 1. Juni 2026 gilt das überarbeitete Landesnichtraucherschutzgesetz

Baden-Württemberg. Was den Weinheimer Waidsee angeht, ist es nicht einfach eine klare

Definition zu erkennen, ob der See als Naturgewässer dem Gesetz unterliegt, das sich

eigentlich auf Freibäder bezieht. Weil es dazu unterschiedliche Auffassungen dazu gibt,

hat sich die Bäderverwaltung in Absprache mit Nachbarkommunen und dem Landratsamt

nun doch dazu entschieden, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. „Im Zweifel für die

Nichtraucher“, erklärt Betriebsleiter und Schwimm-Meister Markus Hester.

Um den Anforderungen des Gesetzes gerecht zu werden und gleichzeitig einen

praktikablen Badebetrieb sicherzustellen, hat die Stadt Weinheim mehrere ausgewiesene

Raucherbereiche auf dem Gelände eingerichtet.

Angesichts der rund 35 000 Quadratmeter großen Liegefläche wäre ein vollständiges und

strikt durchgesetztes Rauchverbot in der Praxis nur schwer umsetzbar. Deshalb setzt die

Stadt auf eine differenzierte Lösung: Derzeit stehen den Badegästen zwei ausgewiesene

Raucherbereiche zur Verfügung – eine Bank nahe des Eingangsbereichs sowie ein

Bereich auf der unteren Wiese in Richtung Kiosk mit zwei Bänken und einem

Sonnensegel. Darüber hinaus wurde die Liegewiese zwischen dem mittleren WC-

Gebäude und der Wasserfläche ausdrücklich als Raucherbereich ausgewiesen.

Mit diesem Konzept sollen die gesetzlichen Vorgaben eingehalten und zugleich die

unterschiedlichen Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher berücksichtigt werden.

„Erfahrungsgemäß lassen sich neue gesetzliche Regelungen im laufenden Betrieb besser

umsetzen, wenn man versucht, alle Bedürfnisse der Gäste zu betrachten. Die einladenden

sowie zentralen Bereiche sollen mitnichten das Rauchen fördern, sondern das Verständnis

der Raucher bestärken, die Regelungen einzuhalten.

Zudem hoffen wir auf eine gewisse Selbstregulierung der Badegäste, da unser Fokus gerade an besucherstarken Tagen der

Wasserfläche gelten sollte“, erklärt Markus Hester.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 21:39