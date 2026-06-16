Weinheim – Literaturfestival 2026 mit neuem Schwung



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Pop-up-Kinder- und Jugendliteraturhaus Literarische Visionen für morgen

Lesungen an außergewöhnlichen Orten

„Mut und Zuversicht – literarische Visionen für morgen“

lautet das Motto des diesjährigen Literatursommers Baden-Württemberg, von dem

das Literaturfestival Weinheim ein Teil ist. Ein hoher Anspruch, aber dass das

Festival für kurze Zeit auf der Kippe stand, lag nicht daran, sondern am (fehlenden)

Geld. „Wir haben einige großzügige Einzelspenden bekommen und ein Sponsor der

vergangenen Jahre, der sich bereits zurückgezogen hatten, ist wieder eingestiegen.

Damit und mit viel ehrenamtlicher Arbeit wird es auch in diesem Jahr wieder ein

Literaturfestival in Weinheim geben“, sagt Wolfgang Orians, der „Cheforganisator“.

Und es wird einige Neuerungen geben: An erster Stelle zu nennen ist das Pop-up-

Kinder- und Jugendliteraturhaus. Vorlesen fördert bei Kindern nicht nur

Sprachentwicklung und Wortschatz, sondern hat auch einen starken Einfluss auf

mentale und emotionale Stärke. Wenn ältere Kinder und Jugendliche Bücher lesen,

hat das nicht nur Einfluss den schulischen und beruflichen Erfolg, sondern auch auf

die gesellschaftliche Teilhabe. Soweit die Erkenntnisse der Wissenschaft.



Gerade in Zeiten, in denen die schädlichen Auswirkungen von zu viel „Social-Media-

Konsum“ allenthalten diskutiert werden, will das Literaturfestival Weinheim

Leseförderung für Kinder und Jugendliche anbieten, auch für solche aus nicht

literaturaffinen Haushalten.

Dafür soll in der Innenstadt für drei Wochen ein Pop-up-Kinder- und

Jugendliteraturhaus entstehen, das niederschwellige Angebote macht und mit

Kindertagesstätten und Schulen zusammenarbeitet. Angeboten werden Manga-

Workshops, Schreibwerkstätten, Lyrik für Kinder, Lesungen und viele Mitmach-

Aktionen. Lena Raubaum aus Wien wird dabei sein und Nina Schiefelbein, eine der

Autorinnen der „Drei ???“ – Bücher. Neben den Veranstaltungen wird es für Kinder-

und Jugendliche die Möglichkeit geben, einfach im Pop-up-Kinder- und

Jugendliteraturhaus vorbeizukommen, an Aktionen teilzunehmen oder nur ein Buch

zu lesen.

Das „Pop-up-Kinder- und Jugendliteraturhaus“ wird vom 20. September

(Weltkindertag) bis zum 9. Oktober 2026 geöffnet haben.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 21:13