Speyer – Beschädigung von Pflanzen am Adenauerpark

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.Bei einer Kontrolle durch die Abteilung Stadtgrün der Stadt Speyer wurde am Dienstag, 16. Juni 2026, festgestellt, dass im Bereich Adenauerpark mehrere Pflanzen aus dem Beet herausgerissen und neben der Pflanzfläche abgelegt wurden.

Die Stadtverwaltung Speyer bedauert diesen Vorfall ausdrücklich und hat Strafanzeige gegen unbekannt erstattet.

Für sachdienliche Hinweise bittet die Stadt Speyer um Mitteilung an kummerkasten@stadt-speyer.de.

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 14:13