Römerberg – Fenster bei Rohbau verkratzt und hohen Schaden verursacht – Zeugen gesucht



Römerberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum von Sonntag, den 14.06.2026, gegen 00:00 Uhr bis Montag, den 15.06.2026, gegen 09:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter mehrere Fenster eines Rohbaus in der Dr.-Rieth-Straße. Der entstandene Schaden wird auf ca. 30000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 21:49