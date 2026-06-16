Mannheim – Bundespreisträgerkonzert der Musikschule Mannheim: Junge Talente feiern Erfolge bei „Jugend musiziert“



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zwölf Mannheimer Talente beim Bundeswettbewerb erfolgreich

Mit einem festlichen Konzert im Ernst-Toch-Saal hat die Musikschule Mannheim die Erfolge ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 63. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ gefeiert. Musikschulleiter Bjoern Strangmann begrüßte die Preisträgerinnen und Preisträger, ihre Familien, Lehrkräfte sowie Gäste aus Politik und Mannheimer Stadtgesellschaft. Mannheims Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell gratulierte den jungen Musikerinnen und Musikern zu ihren Erfolgen persönlich.

Zwölf Schülerinnen und Schüler der Musikschule Mannheim hatten sich über die Regional- und Landeswettbewerbe für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Während der Pfingstferien traten sie dann in München und Regensburg gegen die besten Nachwuchsmusikerinnen und -musiker Deutschlands an.

Die Mannheimer Talente kehrten mit fünf zweiten Preisen, sechs dritten Preisen sowie einer Auszeichnung für die Teilnahme mit sehr gutem Erfolg zurück. Zweite Preise erhielten Katharina Mlynek (Sopran), Jonathan Sinn (Klavier) sowie Henrik Ehrbeck, Berenice Reiser und Magdalena Mautner (Horn). Mit dritten Preisen wurden Alexander Münkel (Klavier), Esther Stolzenburg und Lara Mora (Violine), Ronja Ohlig (Viola), Marta Vitt (Violoncello) sowie Ariane Leibscher (Fagott) ausgezeichnet. Alma Wiggermann erhielt im Fach Violine eine Auszeichnung für die Teilnahme mit sehr gutem Erfolg.

Anerkennung für Einsatz und Leistung

„Die Erfolge unserer jungen Musikerinnen und Musiker zeigen, was möglich ist, wenn Talent auf Engagement und gute Förderung trifft. Die Musikschule Mannheim eröffnet Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft den Zugang zur Musik und begleitet sie auf ihrem Weg – von den ersten Tönen bis zu herausragenden Leistungen auf Bundesebene. Diese Verbindung von kultureller Bildung, Teilhabe und Exzellenz macht ihre Arbeit so wertvoll für unsere Stadt“, betonte Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell.

Die Musikschule Mannheim zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Einrichtungen bei „Jugend musiziert“. Bereits beim diesjährigen Landeswettbewerb erreichten ihre Schülerinnen und Schüler 25 erste, sieben zweite und drei dritte Preise.

Konzert zeigt hohes musikalisches Niveau

Das Bundespreisträgerkonzert bot dem Publikum die Gelegenheit, die ausgezeichneten Nachwuchstalente mit ihren Wettbewerbsprogrammen live zu erleben. Die Beiträge machten das hohe künstlerische Niveau und die erfolgreiche Förderarbeit der Musikschule deutlich.

Mit rund 9.300 Schülerinnen und Schülern gehört die Musikschule Mannheim zu den größten kommunalen Musikschulen Deutschlands. Neben Angeboten für die breite musikalische Bildung bietet sie gezielte Programme zur Begabtenförderung und eine zertifizierte studienvorbereitende Ausbildung. Für den kommenden Förderzeitraum konnten sich erneut 14 Schülerinnen und Schüler für dieses anspruchsvolle Programm qualifizieren.

Hintergrund: Deutschlands wichtigster Nachwuchswettbewerb

„Jugend musiziert“ zählt zu den bedeutendsten Nachwuchswettbewerben für klassische Musik in Deutschland. Seit 1964 bietet er Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, ihr Können vor Fachjurys zu präsentieren und sich über Regional- und Landeswettbewerbe für die Bundesebene zu qualifizieren.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 21:47