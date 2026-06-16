Mannheim – Benefizkonzert erspielt 2.814,50 Euro für die Mannheimer Vesperkirche



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Volle Christuskirche und große Unterstützung für Menschen in schwierigen Lebenslagen

Ein voller Erfolg für die Mannheimer Vesperkirche: Beim Benefizkonzert

„Musik für Alle“ am vergangenen Sonntag in der Christuskirche kamen Spenden in Höhe

von 2.814,50 Euro zugunsten der Mannheimer Vesperkirche zusammen. Zahlreiche

Besucherinnen und Besucher füllten die Christuskirche bis auf den letzten Platz und

erlebten einen musikalisch bewegenden Abend.

Zusammenarbeit seit über zehn Jahren

Bereits seit mehr als zehn Jahren engagiert sich das Kurpfälzische Kammerorchester mit

Benefizkonzerten für die Mannheimer Vesperkirche. In Kooperation mit der Staatlichen

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim präsentierten die Musikerinnen

und Musiker in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von

Wolfgang Amadeus Mozart. Mitwirkende waren Rui Cai (Oboe), Florentine Schumacher

(Sopran) und Hayoung Song (Violine). Die musikalische Leitung lag in den Händen von

Studierenden der Dirigierklasse von Stefan Blunier.

Zu Beginn des Konzerts begrüßte Pfarrerin Anne Ressel die Gäste und erinnerte an die

Bedeutung der Mannheimer Vesperkirche als Ort der Begegnung, Unterstützung und

gelebten Solidarität. „Wir sind sehr dankbar für die große Unterstützung und die hohe

Spendenbereitschaft“, betonen die Verantwortlichen der Mannheimer Vesperkirche. „Das

Benefizkonzert ist seit vielen Jahren ein wichtiges Zeichen der Verbundenheit mit den

Menschen, die auf die Angebote der Vesperkirche angewiesen sind.“

Die Mannheimer Vesperkirche wird gemeinsam von der Evangelischen Kirche Mannheim

und ihrem Diakonischen Werk Mannheim getragen. Neben warmen Mahlzeiten bietet sie

Sozialberatung, medizinische Hilfe sowie vielfältige Begegnungsmöglichkeiten für

Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Die jährliche Durchführung ist auf Spenden

und Unterstützung angewiesen.

Ein besonderer Dank gilt dem Kurpfälzischen Kammerorchester, der Staatlichen

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, der Stiftung Christuskirche –

Kirche Christi sowie allen Mitwirkenden und Gästen, die diesen Abend ermöglicht haben.

(JeLa).

Foto: Lammer

Quelle: Diakonisches Werk Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 22:05