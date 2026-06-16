Mannheim – Benefizkonzert erspielt 2.814,50 Euro für die Mannheimer Vesperkirche

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Volle Christuskirche und große Unterstützung für Menschen in schwierigen Lebenslagen
Ein voller Erfolg für die Mannheimer Vesperkirche: Beim Benefizkonzert
„Musik für Alle“ am vergangenen Sonntag in der Christuskirche kamen Spenden in Höhe
von 2.814,50 Euro zugunsten der Mannheimer Vesperkirche zusammen. Zahlreiche
Besucherinnen und Besucher füllten die Christuskirche bis auf den letzten Platz und
erlebten einen musikalisch bewegenden Abend.
Zusammenarbeit seit über zehn Jahren
Bereits seit mehr als zehn Jahren engagiert sich das Kurpfälzische Kammerorchester mit
Benefizkonzerten für die Mannheimer Vesperkirche. In Kooperation mit der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim präsentierten die Musikerinnen
und Musiker in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von
Wolfgang Amadeus Mozart. Mitwirkende waren Rui Cai (Oboe), Florentine Schumacher
(Sopran) und Hayoung Song (Violine). Die musikalische Leitung lag in den Händen von
Studierenden der Dirigierklasse von Stefan Blunier.
Zu Beginn des Konzerts begrüßte Pfarrerin Anne Ressel die Gäste und erinnerte an die
Bedeutung der Mannheimer Vesperkirche als Ort der Begegnung, Unterstützung und
gelebten Solidarität. „Wir sind sehr dankbar für die große Unterstützung und die hohe
Spendenbereitschaft“, betonen die Verantwortlichen der Mannheimer Vesperkirche. „Das
Benefizkonzert ist seit vielen Jahren ein wichtiges Zeichen der Verbundenheit mit den
Menschen, die auf die Angebote der Vesperkirche angewiesen sind.“
Die Mannheimer Vesperkirche wird gemeinsam von der Evangelischen Kirche Mannheim
und ihrem Diakonischen Werk Mannheim getragen. Neben warmen Mahlzeiten bietet sie
Sozialberatung, medizinische Hilfe sowie vielfältige Begegnungsmöglichkeiten für
Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Die jährliche Durchführung ist auf Spenden
und Unterstützung angewiesen.
Ein besonderer Dank gilt dem Kurpfälzischen Kammerorchester, der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, der Stiftung Christuskirche –
Kirche Christi sowie allen Mitwirkenden und Gästen, die diesen Abend ermöglicht haben.
(JeLa).
Foto: Lammer
Quelle: Diakonisches Werk Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 22:05