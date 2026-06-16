Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Polizei Mannheim sucht derzeit mit Hochdruck nach einer vermissten 12-Jährigen. Das Mädchen wird seit Montagmorgen (15. Juni 2026) vermisst. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim wurde die 12-Jährige zuletzt gegen 07:50 Uhr gesehen, als sie ihre Unterkunft verließ. Seitdem fehlt von dem Mädchen jede Spur. Sie kehrte nicht zurück und ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt.

Trotz umfangreicher Such- und Fahndungsmaßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht gefunden werden. Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte liegen derzeit nicht vor.

Beschreibung der Vermissten

Die 12-Jährige wird wie folgt beschrieben:

dunkelbraune Haare

Haare zu einem glatten Zopf gebunden

etwa 160 Zentimeter groß

circa 70 Kilogramm schwer

Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und veröffentlicht ein Lichtbild der Vermissten.

Polizei bittet um Hinweise

Wer die Vermisste gesehen hat oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich umgehend beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621 / 174-4444 zu melden.

Hinweise nimmt außerdem jede Polizeidienststelle entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 15:59