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Verabschiedung Prof. Mudra
16.06.2026, 13:53 Uhr

Ludwigshafen – Ende einer Ära: Prof. Dr. Peter Mudra in den Ruhestand verabschiedet

Verabschiedung Prof. MudraLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Foto: V.l. Prof. Dr. Peter Mudra und Prof. Dr. Gunther Piller bei der Übergabe der Ruhestandsurkunde (Bild: HWG LU)Der langjährige Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU), Prof. Dr. Peter Mudra, geht Ende August 2026 in den Ruhestand. Offiziell verabschiedet wurde Peter Mudra wegen der Sommerpause bereits jetzt: Bei der letzten Senatssitzung überreichte Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller seinem Vorgänger im Rahmen eines kleinen Festakts die Ruhestandsurkunde des Ministeriums.

Ludwigshafen am Rhein, 16.06.2026: „Die Früchte, die Sie gesät haben, ernten wir heute. Vieles, von dem wir heute profitieren, haben Sie vorbereitet“, startete Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller im Rahmen der letzten Senatssitzung seine Laudatio auf seinen Vorgänger Prof. Dr. Peter Mudra, der das Amt des Präsidenten und damit den Senatsvorsitz zwölf Jahre, von 2010 bis 2022 innehatte. Insbesondere Mudras Verdienste um die Annäherung der unterschiedlichen Hochschulkulturen nach der Fusion der eigenständigen Ludwigshafener Hochschulen 2008, die Campuserweiterung mit dem Neubau, die Umbenennung der Hochschule mit der damit einhergehenden Profilschärfung und das entschlossene Krisenmanagement während der Corona-Zeit wurden gewürdigt. „Ohne Sie ständen wir heute an vielen Stellen nicht so gut da, wie wir es tun“, so Piller.

„Es war eine Ehre, mich am Gemeinschaftswerk Hochschule beteiligen zu dürfen und mein Dank gilt allen, die daran mitgearbeitet haben.“ Rückblickend auf 26 Dienstjahre an der Hochschule Ludwigshafen sei es schon beachtlich, was zusammen gelungen sei, angefangen von der Umstellung der Studienabschlüsse in der Bologna-Reform über die Fusion bis hin zur Neuausrichtung der Hochschule, so Prof. Dr. Peter Mudra in seiner Replik. Besonders am Herzen liege ihm aber auch nach knapp drei Jahrzehnten Hochschullehre die Arbeit mit den Studierenden: „Unsere Bemühungen sollten darauf gerichtet sein, die Begeisterung für Wissenschaft und Neugier auf die Dinge bei den jungen Menschen zu entzünden“, sagte Mudra, der den Studierenden und der Hochschule auch nach seiner Verabschiedung mit einem Lehrauftrag erhalten bleibt.

Diplom-Pädagoge und Betriebswirt Prof. Dr. Peter Mudra, Jg. 1961, startete 1996 neben seiner Tätigkeit im Bankgewerbe als Lehrbeauftragter für die Themenfelder Personalentwicklung und Berufspädagogik an der Hochschule in Ludwigshafen. Im Jahr 2000 wurde er auf die Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Personalmanagement und Personalentwicklung in Ludwigshafen berufen. Von 2003 bis 2010 leitete Peter Mudra die Studiengänge „Internationales Personalmanagement und Organisation“ (Bachelor) und „International Human Resources Management“ (Master) sowie von 2007 bis 2024 den MBA-Studiengang „Human Resources Management“. Von 2010 bis 2022 führte er die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwighafen als Präsident und verantwortete in dieser Zeit u.a. die Annährung der unterschiedlichen Hochschulkulturen nach der Fusion von Evangelischer Fachhochschule und der Hochschule für Wirtschaft Ludwigshafen im Jahr 2008, den Ausbau der Hochschule hin zu einem Gesundheitsschwerpunkt des Landes, die Ansiedelung der Graduate School Rhein-Neckar an der Hochschule in Ludwigshafen im Jahr 2018, die Profilbildung und anschließende Umbenennung 2019 in „Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen“ oder das Vorantreiben der Campuserweiterung mit dem Neubau des Gebäudes C. Auch am Aufbau des Weincampus in Neustadt, an der Installierung des Social Innovation Labs in der Ludwigshafener Innenstadt oder der Implementierung des Regionalbüros von Arbeiterkind.de an der Hochschule war Prof. Dr. Peter Mudra maßgeblich beteiligt. Die Themen Bildungsgerechtigkeit, lebenslanges Lernen/Weiterbildung und Vernetzung der Hochschule mit Stadt und Metropolregion waren und sind dabei über die Präsidentschaft hinaus Leitsterne seines Tuns.

Nach der Übergabe des Präsidentenamtes an seinen Nachfolger Gunther Piller im März 2022 lehrt und forscht Peter Mudra an seinem „alten“ Fachbereich Marketing & Personalmanagement sowie an der Graduate School Rhein-Neckar (GSRN). Zudem wirkte er gemeinsam mit Dr. Andrea Kuhn am vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung RLP geförderten Projekt PRO*PFLEGE des Forschungsnetzwerkes Gesundheit sowie bei der Fortbildung zum/r Persönlichen Pflegemanager/in mit. Auch engagierte sich Mudra an der GSRN beim sog. AdA-Schein in der Ausbildung der Ausbilder. Nach seinem offiziellen Austritt als Professor Ende August 2026 bleibt er der Hochschule als Lehrbeauftragter verbunden.

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 13:53

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