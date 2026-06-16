Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Viele Eltern stellen sich beim Übergang von Milch zur Beikost ähnliche Fragen: Wann ist der richtige Zeitpunkt für den ersten Brei? Woran erkennt man, dass ein Kind bereit ist? Und wie gelingt die schrittweise Einführung im Alltag? Das Kurzformat gibt darauf verständliche und alltagstaugliche Antworten.

Im Mittelpunkt stehen aktuelle Empfehlungen zur Beikosteinführung sowie konkrete Tipps zur Umsetzung – von den ersten Löffelversuchen bis zur schrittweisen Umstellung der Mahlzeiten.

Das Angebot richtet sich an werdende Eltern, Eltern von Säuglingen sowie alle Interessierten, die sich kompakt und fundiert informieren möchten.

Das Lunch & Learn „Tipps für die Ernährung von Anfang an: Der Start in die Beikost“ findet am Montag, dem 29. Juni um 12:30 Uhr statt und dauert ca. 30 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung

Interessierte können sich unter https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp anmelden. Fragen können bereits bei der Anmeldung oder im Live-Chat gestellt werden.

Für die Teilnahme werden ein Computer bzw. Laptop mit Internetzugang und ein Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als Browser sollte Google Chrome oder Microsoft Edge verwendet werden.

Das Lunch & Learn-Format der Verbraucherzentrale

In halbstündigen Wissens-Häppchen zur Mittagszeit informieren Expertinnen und Experten der Verbraucherzentrale zu aktuellen, verbraucherrelevanten Themen. Diese gemeinsame Mittagspause können Interessierte nutzen, um Tipps, einfache Anleitungen oder Hilfestellung zur Selbsthilfe zu ganz unterschiedlichen Themen an die Hand zu bekommen. Nach einem kurzen Input bleibt auch Zeit für Fragen.

Quelle: Verbraucherzentrale Mainz/Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 08:42