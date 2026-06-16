Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Alles Liebe, Linda!

Musik spielt die Hauptrolle in der ebenso unterhaltsamen wie nachdenklichen Aufführung Alles Liebe, Linda! mit dem Untertitel Ein One-Woman-Musical mit den Songs von Cole Porter. Am Freitag, 19.6. und am Samstag, 20.6.2026, jeweils um 19.30 Uhr gastiert das Pfalztheater Kaiserslautern mit diesem musikalischen Leckerbissen auf der Kleinen Bühne der Pfalzbau Bühnen. Viele der Songs von Cole Porter wurden Evergreens, sie waren elegant oder mondän, mitreißend und geistreich; seine Texte sprüh¬ten vor Witz und Origina¬lität.

Erzählt wird seine Geschichte aus der Perspektive Linda Porters, Spross einer reichen und angesehenen Familie, die nach einer enttäuschenden ersten Ehe 34 Jahre lang als Ehefrau an seiner Seite stand. Sie führte ein mondänes, luxuriöses Leben als elegante Salonlöwin und Muse und organisierte das glamouröse gesellschaftliche Leben der beiden an ihren Wohnsitzen in New York, Paris, Hollywood und Venedig. Ein Leben an der Spitze der Gesellschaft, aber auch an der Seite eines homosexuellen Mannes, dessen Affären mit Männern sie herausforderten, die sie aber letztlich akzeptierte.

Die ungewöhnliche Beziehung der beiden kommt mit allen Höhen und Tiefen zur Sprache und wird in der Inszenierung von Andreas Bronkalla so geschickt eingewoben in die abwechslungsreichen Lieder, als wären diese extra für die Erzählungen Lindas geschrieben worden. Unter der musikalischen Leitung von Christiaan Crans erklingen berühmte und weniger bekannte Songs wie „In the Still of the Night“, „Night and Day“, „So in Love, „What is this Thing Called Love“ und viele mehr. Die Allround-Künstlerin Astrid Vosberg glänzt in der Rolle der Linda Porter, in der sie Ihr gesangliches und schauspieleri¬sches Talent voll entfalten kann. Es musizieren live Christian Kraans / Frank Kersting, Geza Huba und Wolfgang Ritter, die Ausstattung entwarf Claudia Weinhart.

Einheitspreis 32 € / ermäßigt 21 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Alles Liebe, Linda © Andreas Etter/ Pfalbau Bühnen

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 07:25