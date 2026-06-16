Ludwigshafen – Anwohnerveranstaltung zu Arbeiten in der Frankenthaler Straße steht an

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Für die Anwohner*innen der Frankenthaler Straße besteht wieder am Dienstag, 23. Juni 2026, 16.30 Uhr, die Möglichkeit, ihre Fragen, Anliegen und Anregungen zum dort fortschreitenden Großprojekt an Vertreter*innen des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) zu richten.
Treffpunkt für die Veranstaltung ist wie üblich der Eingang des Hauptfriedhofs in der Frankenthaler Straße.
Quelle Stadt Lu
Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 14:30