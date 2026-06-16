Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Polizeidirektion Landau warnt aktuell vor einer Häufung von betrügerischen Telefonanrufen im Stadtgebiet und der Region. Besonders ältere Menschen geraten derzeit verstärkt ins Visier von Kriminellen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben.

Nach Angaben der Polizei wurden in den vergangenen Stunden vermehrt entsprechende Anrufe registriert. Ziel der Täter ist es häufig, Informationen über Vermögenswerte, Bargeld oder Wertsachen zu erlangen und ihre Opfer zur Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen zu bewegen.

Polizei gibt wichtige Verhaltenstipps

Die Polizeidirektion Landau rät dringend:

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über persönliche, finanzielle oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

Ziehen Sie bei verdächtigen Situationen eine Vertrauensperson hinzu, beispielsweise Nachbarn oder Angehörige.

Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder andere Wertsachen an unbekannte Personen.

Verdächtige Anrufe sofort melden

Wer einen entsprechenden Anruf erhält, sollte umgehend die Polizei informieren. Jeder Hinweis kann dabei helfen, weitere Straftaten zu verhindern und die Täter zu ermitteln.

Die Polizeidirektion Landau ist unter den Telefonnummern 06341 / 287-0 sowie 06341 / 287-2010 erreichbar.

Die Polizei appelliert insbesondere an Angehörige, mit älteren Familienmitgliedern über die Masche der sogenannten „falschen Polizeibeamten“ zu sprechen und sie für diese Betrugsversuche zu sensibilisieren.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 22:37