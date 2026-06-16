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16 06 2026 Info Stolpersteine
16.06.2026, 21:54 Uhr

Landau – 350 Stolpersteine gegen das Vergessen: Landau erinnert an weitere Opfer des Nationalsozialismus – Vortrag und Stolperstein-Verlegung am 22. und 23. Juni

16 06 2026 Info Stolpersteine
Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der Verlegung von zehn weiteren Stolpersteinen erinnert die Stadt Landau
am Dienstag, 23. Juni, an Menschen, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, entrechtet und ermordet wurden.

Im Rahmen der 21. Stolperstein-Verlegung werden an vier Standorten im Stadtgebiet neue
Gedenksteine in das öffentliche Pflaster eingelassen. Damit erhöht sich die Zahl
der Stolpersteine in Landau auf insgesamt 350.

Die Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig gelten als das größte
dezentrale Mahnmal der Welt. Seit 1992 erinnert das Projekt europaweit an die
Schicksale von Menschen, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Die kleinen
Messingtafeln werden jeweils vor den letzten frei gewählten Wohnorten der
Menschen verlegt, an die sie erinnern, und machen ihre Namen und
Lebensgeschichten im Alltag sichtbar.

Die öffentliche Auftaktveranstaltung in Landau beginnt um 10 Uhr vor dem
Anwesen Marktstraße 51. Nach einer musikalischen Eröffnung durch Peter
Damm am Saxofon wird die für das städtische Archiv und Museum zuständige
Beigeordnete Lena Dürphold die Anwesenden begrüßen. Anschließend
informiert Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer über das Leben von Karl
Henrich, bevor der erste Stolperstein verlegt wird.

Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung werden weitere Stolpersteine an drei
Standorten im Stadtgebiet in den Boden eingelassen. Aus organisatorischen
Gründen erfolgen diese Verlegungen ohne öffentliches Begleitprogramm.

Die neuen Stolpersteine erinnern an:

• Karl Henrich (Marktstraße 51)
• Theodor, Martha, Ellen und Walter Fried (Eichbornstraße 15)
• Julius, Jeanne, Robert und Edgar Meier (Reduitstraße 11)
• Franz Zeilberger (Vogesenstraße 4)

Bereits am Vorabend der Verlegung, am Montag, 22. Juni, lädt die Stadt Landau
gemeinsam mit dem Kulturzentrum Haus am Westbahnhof und der
Stolpersteine-Initiative Landau zu einem öffentlichen Vortrag ein. Beginn ist um
18 Uhr im Haus am Westbahnhof, der Eintritt ist frei.

Unter dem Titel „STOLPERSTEINE – SPUREN und WEGE“ stellt Frank-Matthias
Mann das Kunstprojekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig vor. Der Vortrag
zeichnet Demnigs künstlerischen Werdegang von seinen ersten Arbeiten im Jahr
1968 bis hin zum europaweiten Erinnerungsprojekt der Stolpersteine nach und
vermittelt Einblicke in dessen Entstehung und Entwicklung.

Frank-Matthias Mann ist ein langjähriger Wegbegleiter Gunter Demnigs,
engagiert sich seit Jahrzehnten in der Erinnerungs- und Gedenkarbeit, ist
Gründungsmitglied des Vereins Stolpersteine in Kassel und begleitet das
Stolperstein-Projekt seit vielen Jahren. Er wird auch die Landauer Stolperstein-
Verlegung am darauffolgenden Tag begleiten.

Die Stadt Landau lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich ein,
an der Auftaktveranstaltung teilzunehmen, den Vortrag zu besuchen und so
gemeinsam ein Zeichen gegen das Vergessen zu setzen.

Eine Übersicht aller bislang in Landau verlegten Stolpersteine ist im GeoPortal
der Stadt Landau unter https://maps.landau.de im Themenbereich „Geschichte &
Historisches“ zu finden.

Bildunterschrift: 350 Stolpersteine erinnern bald in Landau an die Opfer des
Nationalsozialismus. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 21:54

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