Landau – 350 Stolpersteine gegen das Vergessen: Landau erinnert an weitere Opfer des Nationalsozialismus – Vortrag und Stolperstein-Verlegung am 22. und 23. Juni



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der Verlegung von zehn weiteren Stolpersteinen erinnert die Stadt Landau

am Dienstag, 23. Juni, an Menschen, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, entrechtet und ermordet wurden.

Im Rahmen der 21. Stolperstein-Verlegung werden an vier Standorten im Stadtgebiet neue

Gedenksteine in das öffentliche Pflaster eingelassen. Damit erhöht sich die Zahl

der Stolpersteine in Landau auf insgesamt 350.

Die Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig gelten als das größte

dezentrale Mahnmal der Welt. Seit 1992 erinnert das Projekt europaweit an die

Schicksale von Menschen, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Die kleinen

Messingtafeln werden jeweils vor den letzten frei gewählten Wohnorten der

Menschen verlegt, an die sie erinnern, und machen ihre Namen und

Lebensgeschichten im Alltag sichtbar.

Die öffentliche Auftaktveranstaltung in Landau beginnt um 10 Uhr vor dem

Anwesen Marktstraße 51. Nach einer musikalischen Eröffnung durch Peter

Damm am Saxofon wird die für das städtische Archiv und Museum zuständige

Beigeordnete Lena Dürphold die Anwesenden begrüßen. Anschließend

informiert Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer über das Leben von Karl

Henrich, bevor der erste Stolperstein verlegt wird.

Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung werden weitere Stolpersteine an drei

Standorten im Stadtgebiet in den Boden eingelassen. Aus organisatorischen

Gründen erfolgen diese Verlegungen ohne öffentliches Begleitprogramm.

Die neuen Stolpersteine erinnern an:

• Karl Henrich (Marktstraße 51)

• Theodor, Martha, Ellen und Walter Fried (Eichbornstraße 15)

• Julius, Jeanne, Robert und Edgar Meier (Reduitstraße 11)

• Franz Zeilberger (Vogesenstraße 4)

Bereits am Vorabend der Verlegung, am Montag, 22. Juni, lädt die Stadt Landau

gemeinsam mit dem Kulturzentrum Haus am Westbahnhof und der

Stolpersteine-Initiative Landau zu einem öffentlichen Vortrag ein. Beginn ist um

18 Uhr im Haus am Westbahnhof, der Eintritt ist frei.

Unter dem Titel „STOLPERSTEINE – SPUREN und WEGE“ stellt Frank-Matthias

Mann das Kunstprojekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig vor. Der Vortrag

zeichnet Demnigs künstlerischen Werdegang von seinen ersten Arbeiten im Jahr

1968 bis hin zum europaweiten Erinnerungsprojekt der Stolpersteine nach und

vermittelt Einblicke in dessen Entstehung und Entwicklung.

Frank-Matthias Mann ist ein langjähriger Wegbegleiter Gunter Demnigs,

engagiert sich seit Jahrzehnten in der Erinnerungs- und Gedenkarbeit, ist

Gründungsmitglied des Vereins Stolpersteine in Kassel und begleitet das

Stolperstein-Projekt seit vielen Jahren. Er wird auch die Landauer Stolperstein-

Verlegung am darauffolgenden Tag begleiten.

Die Stadt Landau lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich ein,

an der Auftaktveranstaltung teilzunehmen, den Vortrag zu besuchen und so

gemeinsam ein Zeichen gegen das Vergessen zu setzen.

Eine Übersicht aller bislang in Landau verlegten Stolpersteine ist im GeoPortal

der Stadt Landau unter https://maps.landau.de im Themenbereich „Geschichte &

Historisches“ zu finden.

Bildunterschrift: 350 Stolpersteine erinnern bald in Landau an die Opfer des

Nationalsozialismus. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 21:54