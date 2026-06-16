Kaiserslautern – Marcus Klein scheidet aus dem Bezirkstag aus

Kaiserslautern / Aus der MRN-News Nachbarschaft: Über ein Jahrzehnt für die Pfalz aktiv

Nach seiner Berufung zum Leiter der Staatskanzlei mit Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport, Ehrenamt und Medien im neuen Kabinett des Landes Rheinland-Pfalz hat der CDU-Politiker Marcus Klein auf eigenen Wunsch sein Mandat im Bezirkstag Pfalz sowie alle damit verbundenen Funktionen niedergelegt. Sein Ausscheiden erfolgte im Mai 2026.

Mit Marcus Klein verliert der Bezirkstag Pfalz eine prägende Persönlichkeit, die sich seit 2014 mit großem Engagement für die Interessen der Pfalz und ihrer Menschen eingesetzt hat. Als Mitglied des Bezirkstags, Vorsitzender des Werkausschusses LUFA/Ausschuss für Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Umwelt sowie in weiteren Funktionen hat er die Arbeit des Bezirksverbands Pfalz maßgeblich mitgestaltet und wichtige Impulse für die Entwicklung der Region gesetzt.

Bezirkstagsvorsitzender Hans-Ulrich Ihlenfeld dankte Marcus Klein für seinen langjährigen Einsatz: „Marcus Klein hat die Arbeit des Bezirksverbands Pfalz engagiert, verlässlich und mit großer Leidenschaft begleitet. Sein Sachverstand, seine Verbundenheit zur Pfalz und sein Einsatz für die kommunale Familie verdienen höchsten Respekt und Anerkennung.“

Auch wenn sein Ausscheiden aus den Gremien des Bezirksverbands bedauert werde, überwiege die Freude über seine neue verantwortungsvolle Aufgabe in der Landesregierung. „Wir wissen die Interessen der Pfalz in Mainz bei Marcus Klein künftig in den besten Händen vertreten. Seine enge Verbundenheit zu unserer Region und sein Verständnis für die Herausforderungen und Chancen der Pfalz werden auch in seiner neuen Funktion von großem Wert sein“, so Ihlenfeld weiter.

Der Bezirksverband Pfalz bedankt sich bei Marcus Klein herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünscht ihm für seine Tätigkeit als Leiter der Staatskanzlei und Minister viel Erfolg, eine glückliche Hand bei den anstehenden Aufgaben und weiterhin alles Gute.

Für ihn rückt der Germersheimer Marcus Schaile von der CDU in den Bezirkstag nach.

BU: Markus Klein; © view

Quelle: Bezirksverband Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 07:17