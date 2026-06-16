Hoffenheim – Wechsel zum 1. FC Heidenheim: Paul Hennrich verlässt die TSG



Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Paul Hennrich schließt sich dem 1. FC Heidenheim an. Der 21 Jahre junge Offensivspieler verlässt die TSG nach sechs Jahren, in denen er unter anderem in der TSG-Akademie mehrere Titel gewann und in der Bundesliga debütierte.

„Paul ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, sportlich eine neue Herausforderung und somit ein Angebot des 1. FC Heidenheim annehmen zu wollen. Er hat sich in den vergangenen Jahren in der TSG-Akademie sehr gut entwickelt und in Hoffenheim nicht nur sein Bundesligadebüt gefeiert, sondern auch mit starken Leistungen in der 3. Liga nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Er ist ein exzellentes Beispiel für die Möglichkeiten, die der klassische TSG-Weg jungen Talenten bietet. Wir hatten einen klaren Plan, wie Pauls Weg bei uns weitergehen sollte. Wir wollten seinem Wunsch, den aus seiner Sicht nächsten Schritt gehen zu wollen, dennoch keine Steine in den Weg legen. Mit dem 1. FC Heidenheim haben wir eine für alle Seiten sehr gute Lösung gefunden und dem Wechsel daher zugestimmt. Wir wünschen Paul für die Zukunft alles Gute und bedanken uns bei ihm für den erfolgreichen gemeinsamen Weg in den vergangenen Jahren“, betont Frank Kramer, Direktor Sport.

Paul Hennrich war zur Saison 2020/21 aus der Jugend der SV Elversberg in die TSG-Akademie gewechselt. Mit der U19 gewann er in der Saison 2023/24 das historische Double (Deutscher A-Junioren-Meister und DFB-Pokalsieger der Junioren), ein Jahr später folgte der Meistertitel mit der U23 in der Regionalliga Südwest, verbunden mit dem Aufstieg in die 3. Liga. In der Saison 2024/25 feierte der Offensivspieler am 14. Spieltag beim 1:1 bei Borussia Dortmund zudem sein Debüt für die Profis in der Bundesliga. In der Spielzeit 2025/26 absolvierte Hennrich 36 Spiele (neun Treffer) für die U23 in der 3. Liga. International kam der 21-Jährige im Jahr 2025 zweimal für die U20 des DFB zum Einsatz.

Quelle: TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 21:21