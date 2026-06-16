Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Cash Trapping – Unbekannte manipulieren Geldautomaten



Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In einer Bankfiliale in der Unteren Hauptstraße kam es am vergangenen Wochenende zu einem Fall der bekannten Diebstahlsmasche „Cash Trapping“.

Beim sogenannten „Cash Trapping“ manipulieren Täter Geldautomaten so, dass ausgegebene Geldscheine im Ausgabeschacht zurückgehalten werden. Hierzu wird eine Vorrichtung – häufig in Form einer angebrachten Verblendung oder Klebefolie – am Geldausgabefach befestigt. Für Kundinnen und Kunden entsteht dadurch der Eindruck, der Automat sei defekt oder habe kein Bargeld ausgegeben. Die Geldscheine werden nicht wieder eingezogen und können anschließend von den Tätern entnommen werden.

Im aktuellen Fall ging der betroffene Geldautomat jedoch sofort außer Betrieb, nachdem er einen Fehler beim Geldausgabevorgang festgestellt hatte.

Die unbekannte Täterschaft ging daher leer aus und bliebe ohne Beute.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und stellte die am Geldautomaten zur Zurückhaltung des Bargeldes angebrachte Aluminiumschiene sicher.

Die Spurensicherungsmaßnahmen daran übernimmt die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Hinweise der Polizei zum Schutz vor „Cash Trapping“:

– Seien Sie aufmerksam, wenn ein Geldautomat kein Bargeld

ausgibt,insbesondere wenn auf dem Display keine Fehlermeldung

angezeigt wird.

– Kontrollieren Sie den Ausgabeschacht und die Verblendung des

Automaten sorgfältig auf mögliche Manipulationen.

– Lassen Sie sich am Geldautomaten nicht von

unbekanntenPersonen ablenken und verlassen Sie den

Automaten nicht vorschnell.

– Informieren Sie bei Verdachtsfällen umgehend die Bank

sowie die Polizei und verbleiben Sie am Geldautomaten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 21:43