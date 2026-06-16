Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Schlossbergtunnel wird von Montag, 22. Juni, bis Donnerstag, 25. Juni 2026, jeweils zwischen 20.30 und 5 Uhr für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Grund dafür sind die regelmäßigen Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Dazu gehören unter anderem Kontrollen der Lüftungsanlage und Luftmessung sowie der Tunnelbeleuchtung, Notrufstationen, Videoüberwachung und Löscheinrichtungen.

Während der Sperrung wird der Verkehr aus der Altstadt über Sofienstraße und Neckarstaden zur B 37 umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Schlierbach kann in diesem Zeitraum ausschließlich über die B 37 geführt werden. Die Zufahrt zur Altstadt bleibt weiterhin über den Neckarstaden möglich, zudem ist die Erreichbarkeit der Parkhäuser jederzeit gewährleistet

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 08:52