Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine Kanutour ist Sport, Erholung, Faszination und Naturabenteuer zugleich. Mit dem Boot kann man in zauberhafte, faszinierende Landschaften vordringen und unvergessliche Momente in der Natur erleben. Am Sonntag, 21. Juni von 10.30 bis 18.30 Uhr können Eltern und Kinder unter fachkundiger Anleitung von Oliver Brück und Bereitstellung der Bootsausrüstung (Kajaks und Kanadier) sicher, erlebnisreich und ökologisch verträglich den Kanu-Sport erleben, wobei weniger der sportliche Ehrgeiz, als vielmehr Gemeinschafts- und Naturerlebnis im Vordergrund stehen.
Eine Anmeldung ist bei der Volkshochschule bis 18. Juni unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de erforderlich.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg
Quelle: volkshochschule Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 08:48