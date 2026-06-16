Grünstadt – Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen nach Ölspur



Grünstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 15.06.2026 kam es gegen 08:10 Uhr zu einer Ölspur im Bereich des Luitpoldplatzes in Grünstadt.

Unmittelbar nach dem Entstehen der Ölspur durch ein Straßenreinigungsfahrzeug stürzten ein 45-jähriger Fahrradfahrer und dessen 10-jähriger Begleiter durch die Verschmutzung der Straße zu Boden und verletzten sich dadurch leicht. Ein Verkehrsunfall wurde diesbezüglich durch die Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt aufgenommen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 21:41