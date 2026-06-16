Germersheim – Landkreis Germersheim stellt medizinischen Katastrophenschutz neu auf: Kooperation mit Hilfsorganisationen besiegelt



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Anforderungen an den Katastrophenschutz sind gewachsen: Eine seit Herbst letzten Jahres neu in Kraft getretene Katastrophenschutzverordnung stellt erhöhte Anforderungen an die Einsatzkräfte im Landkreis.

Davon betroffen sind insbesondere die Einheiten des medizinischen Katastrophenschutzes. Die Kreisverwaltung Germersheim hat dies zum Anlass genommen, die ohnehin erneuerungswürdigen und teilweise bereits gekündigten Verträge grundlegend neu aufzusetzen. In enger und konstruktiver Kooperation mit den mitwirkenden Hilfsorganisationen im Kreis ist dies nun erfolgreich gelungen. Mit der neuen Struktur geht auch eine namentliche Modernisierung einher: Die bisherigen Schnelleinsatzgruppen (SEGen) gehören der Vergangenheit an. Zukünftig wird im Landkreis Germersheim von sogenannten „Katastrophenschutzmodulen“ gesprochen.

Landrat Martin Brandl betont die Notwendigkeit der Anpassungen:

„Der Schutz unserer Bevölkerung hat oberste Priorität. Die Krisen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass wir nur mit klaren, zeitgemäßen Strukturen und stark spezialisierten Einheiten optimal vorbereitet sind. Dass wir die neuen Verträge so zügig und partnerschaftlich mit unseren Hilfsorganisationen ausarbeiten konnten, beweist einmal mehr das hervorragende Miteinander in unserem lokalen Rettungs- und Sicherheitsnetzwerk. Mit den neuen Katastrophenschutzmodulen stellen wir die medizinische Versorgung im Ernstfall auf ein rechtssicheres und zukunftsfähiges Fundament.“

Folgende Module werden vor Ort neu aufgestellt und von den bewährten Hilfsorganisationen getragen:

Katastrophenschutzmodul Führungsunterstützung (Malteser Hilfsdienst)

Katastrophenschutzmodul Betreuung (Deutsches Rotes Kreuz)

Katastrophenschutzmodul Sanitätsdienst (Deutsches Rotes Kreuz)

Katastrophenschutzmodul Verpflegung (Malteser Hilfsdienst)

Katastrophenschutzmodul PSNV (Psychosoziale Notfallversorgung / Deutsches Rotes Kreuz)

Katastrophenschutzmodul Wasserrettung (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft / DLRG)

Auch Christian Betzel, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Landkreises Germersheim, sieht in der Umstellung einen wichtigen Meilenstein für die operative Arbeit: „Durch die neue Verordnung verändern sich auch die taktischen Rahmenbedingungen für unsere Einheiten. Die Transformation von den klassischen SEGen hin zu den neuen, modular aufgebauten Facheinheiten schärft das Profil jeder einzelnen Organisation. Für uns im operativen Dienst bedeutet das ein enormes Plus an Verlässlichkeit und Flexibilität bei Schadenslagen, da jedes Modul nun exakt definierte Aufgaben und Mindeststandards erfüllt.“

Für jedes dieser sechs spezialisierten Module wurde jeweils eine eigene öffentlich-rechtliche Vereinbarung unterzeichnet. Seitens der Kreisverwaltung unterschrieb Landrat Martin Brandl die Verträge. Für die beteiligten Hilfsorganisationen zeichneten Präsident Dr. Fritz Brechtel für den DRK Kreisverband Germersheim e.V., Kreisbeauftragter Karl Dieter Wünstel für den Malteser Hilfsdienst e.V. Hatzenbühl sowie der Vorsitzende Sascha Neff für die DLRG Ortsgruppe Wörth am Rhein e.V. die entsprechenden Vereinbarungen.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 21:32