Frankenthal – Stadtradeln 2026 in Frankenthal – Jetzt noch Kilometer nachtragen



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Stadtradeln 2026 in Frankenthal ist seit dem 15. Juni beendet.

Drei Wochen lang haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger für den Klimaschutz und eine nachhaltige

Mobilität in die Pedale getreten. Wer seine gefahrenen Strecken noch nicht

vollständig erfasst hat, kann dies jetzt noch nachholen.

Mehr als 1.000 „Stadtradler“ haben sich registriert. Bislang haben 970 Personen

auch tatsächlich Kilometer eingetragen. Insgesamt wurden bisher 180.422 Kilometer

mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Die Stadt Frankenthal ruft daher alle registrierten Radlerinnen und Radler dazu auf,

gefahrene Strecken zeitnah im Online-Portal zu dokumentieren. Eine Nachtragung

der geradelten Kilometer ist bis zum 22. Juni möglich.

Hilfestellung bei Problemen gibt Klimaschutzmanagerin Stefanie Klinner, 06233 89 796, klima@frankenthal.de

Die Aktion Stadtradeln leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung des

Radverkehrs und zur Sensibilisierung für klimafreundliche Mobilität. Jeder Kilometer zählt.

Mehr zum Klimaschutz in Frankenthal unter www.frankenthal.de/klimaschutz

Foto: Weindel

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 22:03