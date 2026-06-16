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16.06.2026, 14:22 Uhr

Frankenthal – Benefizkonzert der Mainzer Hofsänger unter Schirmherrschaft von OB Nicolas Meyer

1Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer übernimmt Schirmherrschaft für Benefizkonzert der Mainzer Hofsänger: Musikalischer Hochgenuss für den guten Zweck in der Zwölf-Apostel-Kirche

Ein besonderes kulturelles und zugleich soziales Ereignis erwartet Interessierte am Sonntag, 28. Juni, in Frankenthal: Die Mainzer Hofsänger gastieren mit einem Benefizkonzert in der Zwölf-Apostel-Kirche. Der Erlös des Konzerts kommt der Bürgerhilfe 2000 e.V. zugute, die Menschen in schwierigen Lebenslagen direkt und unbürokratisch unterstützt. Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung hat Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer übernommen.

Die Mainzer Hofsänger zählen zu den bekanntesten Chören Deutschlands. Mit ihrem unverwechselbaren Klang, ihrem vielseitigen Repertoire und ihrer musikalischen Qualität begeistern sie seit Jahrzehnten ihr Publikum weit über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus. Gemeinsam mit Lotto Rheinland-Pfalz engagieren sie sich seit vielen Jahren für soziale Zwecke und haben durch ihre Benefizkonzerte bereits Millionenbeträge für gemeinnützige Projekte eingeworben.

Veranstalter des Konzerts sind die Vinophilanthropen e.V., die sich mit großem Engagement für soziale und gemeinnützige Projekte in der Region einsetzen. Unterstützt wird die Veranstaltung von zahlreichen Partnern und Sponsoren, die damit ein starkes Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer freut sich auf den Benefizabend: „Wenn Musik Menschen berührt und gleichzeitig Hilfe dort ankommt, wo sie dringend gebraucht wird, dann entsteht etwas ganz Besonderes. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Benefizkonzert der Mainzer Hofsänger in Frankenthal erleben dürfen. Mein herzlicher Dank gilt den Vinophilanthropen, die mit großem Engagement immer wieder soziale Projekte unterstützen und Verantwortung für unsere Gemeinschaft übernehmen. Es erfüllt mich mit Freude, dass wir in der einzigartigen Atmosphäre unserer Zwölf-Apostel-Kirche Kultur, Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft miteinander verbinden können. Gemeinsam setzen wir an diesem Abend ein Zeichen für Mitmenschlichkeit, Zusammenhalt und die Stärke unserer Stadtgesellschaft.“

Auch der gesellige Austausch kommt an diesem Abend nicht zu kurz. Vor und nach dem Konzert sind die Besucherinnen und Besucher eingeladen, bei einem Glas Mussler Secco miteinander ins Gespräch zu kommen und den Benefizgedanken des Abends weiterzutragen.

Das Benefizkonzert beginnt am Sonntag, 28. Juni, um 17 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 19 Euro und an der Abendkasse für 22 Euro erhältlich.

Mehr zu den Benefizkonzerten
Seit 2007 wurden durch die Benefizkonzerte der Mainzer Hofsänger gemeinsam mit Lotto Rheinland-Pfalz bereits mehr als 2 Millionen Euro für soziale Zwecke eingespielt. Allein im Jahr 2018 kamen bei 18 landesweiten Exklusivkonzerten rund 188.500 Euro an Spenden und Eintrittsgeldern für Benefizzwecke zusammen. Zu den Begünstigten gehörten unter anderem die Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“, die Bernd Jung Stiftung sowie Förderprojekte für Kinder und Jugendliche.

AUF EINEN BLICK
Benefizkonzert der Mainzer Hofsänger in Frankenthal
unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer
Sonntag, 28. Juni 2026

Beginn: 17.00 Uhr
Einlass: 16.30 Uhr

Ort: Zwölf-Apostel-Kirche Frankenthal
Benefizzweck: Bürgerhilfe 2000 e.V.

Vorverkaufsstellen
• Lotto-Annahmestelle Kaufhaus Birkenmeier, Speyerer Straße 21–25, Frankenthal
• Café Mirou, Rathausplatz, Frankenthal
• Online unter www.die-mainzer-hofsaenger.de

Quelle Stadt Frankenthal / Foto Seydel

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 14:23

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