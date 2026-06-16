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Begruessung MGV von Birgit Petrasek
16.06.2026, 21:28 Uhr

Brühl – Lebendige Städtepartnerschaft: Weixdorf und Brühl vertiefen ihre Kontakte

Begruessung MGV von Birgit Petrasek
Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Neue Ortschaftsräte und neue Gemeinderäte lernten sich beim Besuch einer Brühler Delegation am
letzten Wochenende in Brühls Partnergemeinde Weixdorf-Dresden kennen.

Aber auch die langjährigen „Weixdorf-Freunde“ haben viel Neues in Weixdorf gesehen. Mit dabei waren
Bürgermeister Dr. Ralf Göck, Mitglieder aller Gemeinderatsfraktionen und Verwaltungsmitarbeitende
und auch vier Feuerwehrkameraden um Kommandant Marco Krupp, die mit offenen Armen beim 140.
Geburtstag der Weixdorfer Feuerwehr empfangen wurden.

Seit vielen Jahren legen Brühl und Weixdorf großen Wert darauf, sich einmal jährlich gegenseitig zu
besuchen. Die Treffen finden im Wechsel statt: Ein Jahr in Brühl, im darauffolgenden Jahr in Weixdorf.
Der jeweils gastgebende Ort stellt dabei ein politisches und kulturelles Programm zusammen und gibt
Einblicke in aktuelle Entwicklungen vor Ort.

Zunächst grüßte der stellvertretende Ortsvorsteher Uwe Vetterlein die Reisegruppe in der Pastor-
Roller-Kirche, darunter auch den ehemaligen Ortsvorsteher Gottfried Ecke, mehrere Ortschaftsräte
sowie langjährige Freunde des Fotoclubs Reflex e.V. um die Vorsitzende Birgit Petrasek und den
Gewinner des Deutschen Fotopreises 2025, Christian Scholz. Ortsvorsteher Alexander Manzke
„entführte“ die Brühler Feuerwehrkameraden direkt nach der Ankunft zum Festakt anlässlich des
140jährigen Bestehens der Feuerwehr Weixdorf.

Ein kommunalpolitischer Spaziergang führte dann vorbei an der Teich-Landschaft zur Köhlerhütte.
Dort standen neben einem gemeinsamen Buffet vor allem der kommunale Austausch und die Pflege
der partnerschaftlichen Kontakte im Mittelpunkt. Zu später Stunde stieß Ortsvorsteher Alexander
Manzke zu der geselligen Runde und begrüßte die Gäste nochmals offiziell in Weixdorf.
Bürgermeister Dr. Ralf Göck erzählte von den derzeit in Brühl laufenden Projekten von Unterkünften
für Geflüchtete über soziales und betreutes Wohnen bis hin zur Ganztagsbetreuung und bedankte
sich im Namen aller Teilnehmenden für den gelungenen Empfang. Allen Anwesenden ließ er zudem
der neue Anstecker zur 1.050-Jahr-Feier Rohrhofs überreicht. Bei der Übergabe lud Bürgermeister Dr.
Göck Vertreterinnen und Vertreter aus Weixdorf zum Festakt der 1.050-Jahr-Feier am 17. Juli sowie
zum anschließenden Sommerfest ein. Spontan sagten der stellvertretende Ortsvorsteher Uwe
Vetterlein und Ortschaftsrat Dr. Holger Viergutz ihre Teilnahme zu.

Halbleiterbaustellen von Christian Scholz
Der Samstag begann mit einer von Dr. Holger Viergutz geführten Rundfahrt durch das „Silicon
Saxony“. Während der rund einstündigen Bustour erhielten die Teilnehmenden interessante
Informationen zu den fünf großen Halbleiter- und Mikroelektronik-Unternehmen rund um Weixdorf,
darunter Infineon Technologies, Bosch, GlobalFoundries, X-FAB und das noch im Bau befindliche
Unternehmen ESMC, das taiwanesische Wurzeln hat. Dass schon in den 70er und 80er Jahren in
Weixdorf „Mikrochips“ entwickelt wurden, darauf – und was aus dieser Keimzelle der Mikroelektronik
letztendlich geworden ist – sind die Weixdorfer zurecht stolz.

Im Anschluss übernahm Ortschaftsrätin Anke Kästner die Führung für eine Tour durch den Weixdorfer
Ortsteil Marsdorf, und dort dann zu einer der größten Gärtnereien in der Umgebung Dresdens, der
Gärtnerei Kühne. Geschäftsführer Torsten Kühne stellte das Familienunternehmen, das über 1700
verschiedene Zierpflanzen und Bäume im Angebot hat, im Rahmen einer Führung vor.
Nach diesem visuellen Highlight führte das Programm weiter in die Landeshauptstadt Dresden. Dort
erwartete „August der Starke“ die Reisegruppe zu einem rund eineinhalbstündigen Rundgang über
Zwinger, Semperoper, Schlossplatz, Fürstenzug, Stallhof, Frauenkirche und Taschenbergpalais. Der
Reiseleiter in originalgetreuer Uniform brachte der Gruppe die Geschichte des Kurfürsten näher und
lockerte den Rundgang mit manch humorvoller Anekdote auf.

FFWFestaktWeixdorf2026
Nach diesem beeindruckenden Spaziergang bei Regen, Sonne und Wind ging es zurück nach
Weixdorf. Dort stattete der Brühler Gemeinderat um Bürgermeister Dr. Ralf Göck der 140-Jahr-Feier
der Feuerwehr Weixdorf einen Besuch ab. Schnell mischten sich die Brühler und Rohrhöfer Gäste
unter die Weixdorfer Bevölkerung. Dabei kam es zu vielen Begegnungen mit alten (Sport)Freunden.

Quelle: Bürgermeisteramt Brühl

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 21:28

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