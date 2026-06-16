Brühl – Lebendige Städtepartnerschaft: Weixdorf und Brühl vertiefen ihre Kontakte



Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Neue Ortschaftsräte und neue Gemeinderäte lernten sich beim Besuch einer Brühler Delegation am

letzten Wochenende in Brühls Partnergemeinde Weixdorf-Dresden kennen.

Aber auch die langjährigen „Weixdorf-Freunde“ haben viel Neues in Weixdorf gesehen. Mit dabei waren

Bürgermeister Dr. Ralf Göck, Mitglieder aller Gemeinderatsfraktionen und Verwaltungsmitarbeitende

und auch vier Feuerwehrkameraden um Kommandant Marco Krupp, die mit offenen Armen beim 140.

Geburtstag der Weixdorfer Feuerwehr empfangen wurden.

Seit vielen Jahren legen Brühl und Weixdorf großen Wert darauf, sich einmal jährlich gegenseitig zu

besuchen. Die Treffen finden im Wechsel statt: Ein Jahr in Brühl, im darauffolgenden Jahr in Weixdorf.

Der jeweils gastgebende Ort stellt dabei ein politisches und kulturelles Programm zusammen und gibt

Einblicke in aktuelle Entwicklungen vor Ort.

Zunächst grüßte der stellvertretende Ortsvorsteher Uwe Vetterlein die Reisegruppe in der Pastor-

Roller-Kirche, darunter auch den ehemaligen Ortsvorsteher Gottfried Ecke, mehrere Ortschaftsräte

sowie langjährige Freunde des Fotoclubs Reflex e.V. um die Vorsitzende Birgit Petrasek und den

Gewinner des Deutschen Fotopreises 2025, Christian Scholz. Ortsvorsteher Alexander Manzke

„entführte“ die Brühler Feuerwehrkameraden direkt nach der Ankunft zum Festakt anlässlich des

140jährigen Bestehens der Feuerwehr Weixdorf.

Ein kommunalpolitischer Spaziergang führte dann vorbei an der Teich-Landschaft zur Köhlerhütte.

Dort standen neben einem gemeinsamen Buffet vor allem der kommunale Austausch und die Pflege

der partnerschaftlichen Kontakte im Mittelpunkt. Zu später Stunde stieß Ortsvorsteher Alexander

Manzke zu der geselligen Runde und begrüßte die Gäste nochmals offiziell in Weixdorf.

Bürgermeister Dr. Ralf Göck erzählte von den derzeit in Brühl laufenden Projekten von Unterkünften

für Geflüchtete über soziales und betreutes Wohnen bis hin zur Ganztagsbetreuung und bedankte

sich im Namen aller Teilnehmenden für den gelungenen Empfang. Allen Anwesenden ließ er zudem

der neue Anstecker zur 1.050-Jahr-Feier Rohrhofs überreicht. Bei der Übergabe lud Bürgermeister Dr.

Göck Vertreterinnen und Vertreter aus Weixdorf zum Festakt der 1.050-Jahr-Feier am 17. Juli sowie

zum anschließenden Sommerfest ein. Spontan sagten der stellvertretende Ortsvorsteher Uwe

Vetterlein und Ortschaftsrat Dr. Holger Viergutz ihre Teilnahme zu.



Der Samstag begann mit einer von Dr. Holger Viergutz geführten Rundfahrt durch das „Silicon

Saxony“. Während der rund einstündigen Bustour erhielten die Teilnehmenden interessante

Informationen zu den fünf großen Halbleiter- und Mikroelektronik-Unternehmen rund um Weixdorf,

darunter Infineon Technologies, Bosch, GlobalFoundries, X-FAB und das noch im Bau befindliche

Unternehmen ESMC, das taiwanesische Wurzeln hat. Dass schon in den 70er und 80er Jahren in

Weixdorf „Mikrochips“ entwickelt wurden, darauf – und was aus dieser Keimzelle der Mikroelektronik

letztendlich geworden ist – sind die Weixdorfer zurecht stolz.

Im Anschluss übernahm Ortschaftsrätin Anke Kästner die Führung für eine Tour durch den Weixdorfer

Ortsteil Marsdorf, und dort dann zu einer der größten Gärtnereien in der Umgebung Dresdens, der

Gärtnerei Kühne. Geschäftsführer Torsten Kühne stellte das Familienunternehmen, das über 1700

verschiedene Zierpflanzen und Bäume im Angebot hat, im Rahmen einer Führung vor.

Nach diesem visuellen Highlight führte das Programm weiter in die Landeshauptstadt Dresden. Dort

erwartete „August der Starke“ die Reisegruppe zu einem rund eineinhalbstündigen Rundgang über

Zwinger, Semperoper, Schlossplatz, Fürstenzug, Stallhof, Frauenkirche und Taschenbergpalais. Der

Reiseleiter in originalgetreuer Uniform brachte der Gruppe die Geschichte des Kurfürsten näher und

lockerte den Rundgang mit manch humorvoller Anekdote auf.



Nach diesem beeindruckenden Spaziergang bei Regen, Sonne und Wind ging es zurück nach

Weixdorf. Dort stattete der Brühler Gemeinderat um Bürgermeister Dr. Ralf Göck der 140-Jahr-Feier

der Feuerwehr Weixdorf einen Besuch ab. Schnell mischten sich die Brühler und Rohrhöfer Gäste

unter die Weixdorfer Bevölkerung. Dabei kam es zu vielen Begegnungen mit alten (Sport)Freunden.

Quelle: Bürgermeisteramt Brühl

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 21:28