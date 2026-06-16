B10/Rinnthal – Großkontrolle im Bereich der B10



Rinnthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 15.06.2026 wurde eine Großkontrolle durch Kräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf dem LKW-Parkplatz der B10 bei Rinnthal in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

Ein besonderes Augenmerk wurde hierbei auf die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer sowie der Bekämpfung der Eigentumskriminalität gelegt. Insgesamt wurden 228 Fahrzeuge kontrolliert. Vier Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen, da sie unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. Hierbei wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. In einem Fall konnte zudem eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden.

Ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Ein Fahrzeugführer konnte keine erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen, auch hier wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Sechs Kontrollaufforderungen wegen technischer Mängel am Fahrzeug oder fehlender Papiere ausgestellt. Zudem waren zwei Personen zur Aufenthaltsermittlung im Fahndungsbestand ausgeschrieben.

Auch war ein ziviles Geschwindigkeitsmessfahrzeug (ProViDa) im Einsatz. In vier Fällen konnten hier Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden, welche ein Bußgeld mit Punkteeintragungen in der Verkehrssünderdatei zur Folge haben werden.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 16. Juni 2026, 22:08