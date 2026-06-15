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MRN
15.06.2026, 15:38 Uhr

Speyer – Neuer Wind und starkes Programm – Die Volkshochschule Speyer startet in das Herbstsemester 2026

MRNSpeyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Volkshochschule Speyer präsentiert ihr neues Programm für das anstehende Herbstsemester und setzt dabei auf eine Mischung aus bewährten Erfolgsformaten, wichtigen gesellschaftlichen Impulsen und vielen neuen Gesichtern in der Verantwortung. Mit rund 350 Veranstaltungen bietet die Bildungseinrichtung in der Villa Ecarius erneut ein breites Spektrum für alle Bürgerinnen und Bürger. Schon beim ersten Blick auf das Programmheft fällt die Veränderung auf, denn das Titelblatt wurde erstmalig von Aviva Beisel gestaltet. Passend zu diesem Motiv lautet der Titel des Semestereröffnungsvortrags am 3. September 2026 von Dr. Alessandro Bellardita „Demokratie verteidigen! Farbe bekennen!“. Zudem ist es das erste Semester, das vom neuen Bürgermeister, Prof. Dr. Alexander Schubert, offiziell eröffnet wird. Auch innerhalb der Institution gibt es wichtige personelle Neuerungen: Während Dirk Ohl bereits seit dem 1. April 2026 als neuer Leiter die Führung der Bildungseinrichtung in der Villa Ecarius übernommen hat, betreut Julian Biskamp als neuer Kollege die zukunftsorientierten Programmbereiche Nachhaltigkeit, Sprachen sowie Berufliche Bildung / Digitalisierung. Unterstützung im Team gibt es außerdem durch Tanja Grebert, die als neue Kollegin die Verwaltung der Integrationskurse verstärkt.

Ein weiteres inhaltliches Highlight des Semesters ist die hochkarätig besetzte Vortragsreihe in Kooperation mit der LUFA Speyer, bei der unter anderem Dr. Martin Armbruster zum Thema „Superheld Boden – im Dienst für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz“ referiert. Kino-Fans dürfen sich zudem auf die Rückkehr des beliebten Europäischen Filmfestivals der Generationen freuen, das vom 5. Oktober bis zum 29. Oktober 2026 insgesamt acht bewegende Filme präsentiert. Das neue Kursprogramm bietet darüber hinaus zahlreiche innovative Angebote, die von lebenswichtigen Alltagskompetenzen bis hin zu kreativem Handwerk reichen. Neu im Angebot sind der Kompaktkurs Reanimation „Helden.Retten.Leben.“ sowie der Kurs „Letzte Hilfe – am Ende wissen, wie es geht“, der wertvolle Hilfe zur Selbsthilfe in schwierigen Lebensphasen bietet. Praktisch und kreativ wird es in den neuen Kursen „Nähen von A – Z“ und „Schweißen für Einsteiger*innen“. Sprachbegeisterte können ab diesem Semester neu in die niederländische Sprache einsteigen, während der Bereich der Beruflichen Bildung durch zukunftsfähige Angebote wie den „Einstieg in die Leichte Sprache“ sowie Kurse zu digitalen Alltagshelfern erweitert wird. Das neue Programm erscheint am 22. Juni 2026. Ab diesem Tag ist auch das Anmeldeportal geöffnet, sodass sich Interessierte ab 9 Uhr bequem über die Homepage der Volkshochschule unter www.vhs-speyer.de für die gewünschten Kurse anmelden können.

Quelle
Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 15:54

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