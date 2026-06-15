Speyer – Anpassung der Radverkehrsführung in der Burgstraße

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Burgstraße wird derzeit der im Seitenraum verlaufende Radweg schrittweise zurückgebaut. Grund hierfür sind erhebliche Schäden an der Wegeoberfläche, die durch das Wurzelwachstum der dortigen Platanen entstanden sind. Eine Sanierung des Radwegs würde erhebliche Eingriffe in den Wurzelbereich der Bäume erfordern und deren langfristigen Erhalt gefährden. Vor diesem Hintergrund sowie unter Berücksichtigung weiterer verkehrlicher und städtebaulicher Aspekte wurde entschieden, den Radverkehr künftig im Mischverkehr auf der Fahrbahn zu führen. Im Bereich der Schneckennudelbrücke ist es für Radfahrende erforderlich, in den Seitenraum zu wechseln, um die Bahngleise sicher zu queren. Der bislang vorhandene hohe Bordstein erschwerte diesen Wechsel und führte in der Praxis dazu, dass der Gehweg teilweise verbotswidrig durch Radfahrende genutzt wurde. Um die Verkehrsführung zu verbessern und den Wechsel zwischen Fahrbahn und Seitenraum zu erleichtern, wurden die Bordsteine unterhalb der Schneckennudelbrücke abgesenkt und im weiteren Verlauf eine neue Pflasterfläche hergestellt. Die Maßnahme ermöglicht eine komfortablere und sicherere Führung des Radverkehrs und verbessert die Erreichbarkeit der Schneckennudelbrücke für Radfahrende.

Quelle

Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 09:31