Sinsheim – Spielplatz Waldangelloch Wiedereröffnung

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Spielplatz in der Gewerbestraße in Waldangelloch war in die Jahre gekommen. Die alten Geräte wurden daher im November 2025 zurückgebaut, um Platz für neues modernes Spielgerät zu schaffen. Nun konnte der neu gestaltete Spielplatz nach der Umbauphase wieder eröffnet werden. Ein hölzernes Piratenschiff mit Rutsche bildet das Herzstück des Spielplatzes. Hackschnitzel als natürlicher und stoßdämpfender Bodenbelag sorgen für den nötigen Fallschutz unter den Kletterelementen. Eine Sand- und Buddelecke sowie Schaukeln runden das Spielplatzkonzept ab. „Hier möchte man schon gerne nochmal Kind sein“, bekundeten Oberbürgermeister Marco Siesing und Ortsvorsteher Timo Müller beim Vor-Ort-Termin mit Mitarbeitern des städtischen Amts für Infrastruktur. Die Kosten für die Modernisierung der Anlage belaufen sich mit allen Geräten einschließlich Montage und Geländearbeiten auf rund 63.000 Euro.
Quelle
Stadtverwaltung Sinsheim
Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 09:26