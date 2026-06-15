Sinsheim – Internationales Familienfrühstück – Buntes Programm und Mitbringbuffet am 28. Juni beim SAM-Café

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 28. Juni 2026 laden die Lokale Agendagruppe „Internationale Begegnung“ sowie das SAM-Café von 10:30 bis 14:00 Uhr zum Internationalen Familienfrühstück ein. In diesem Jahr gibt es eine räumliche Verlegung: Das Internationale Familienfrühstück findet erstmalig beim SAM-Café am Burgplatz statt. Besucher erwartet ein Fest der Sinne mit einem kleinen internationalen Programm. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee kann man bei netten Gesprächen den Sonntagmorgen genießen. Neben den Gaumenfreuden gibt es für Augen und Ohren Musik und Tanz. Für die Kinder ist wieder das Spielmobil Kraichgau vor Ort. Die Lokale Agendagruppe „Internationale Begegnung“, das SAM-Café und die Stadt Sinsheim freuen sich sehr, die inzwischen bewährte und unbeschwerte Tradition des Internationalen Familienfrühstücks fortzusetzen. Das Veranstaltungsformat ermöglicht es, auf angenehme Art und Weise das gemeinsame Miteinander von Menschen unterschiedlicher Nationen und Kulturkreise, von Jung und Alt beim Sonntagsfrühstück im Herzen von Sinsheim zu erleben und Teil davon zu sein. Neue Kontakte knüpfen, miteinander ins Gespräch kommen, gemeinsam lachen und tanzen ergeben sich dabei ganz nebenbei. Für das Frühstück werden alle Gäste gebeten, Speisen, Gerichte und Frühstückszutaten aus der eigenen Heimat mitzubringen. So entsteht ein buntes internationales Frühstücksbuffet, bei dem jeder willkommen ist. Getränke wie Kaffee, Tee und Säfte werden zum Selbstkostenpreis angeboten. Bei Regen findet das Familienfrühstück im Innenbereich des SAM-Cafés statt. Die Lokale Agendagruppe „Internationale Begegnung“ und das SAM-Café freuen sich auf viele Gäste und die mitgebrachten landestypischen Spezialitäten.

Quelle

Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 09:36