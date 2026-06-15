Neustadt – Drogenfahrt mit dem Fahrrad endet in der JVA – 22-Jähriger unter Amphetamin, Methamphetamin und THC

Neustadt an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 22-jähriger Fahrradfahrer wurde in Neustadt unter Drogen gestoppt. Bei der Kontrolle stellte die Polizei zudem einen offenen Haftbefehl fest. Die Nacht endete für den Mann in der JVA.

Eine nächtliche Fahrradfahrt durch Neustadt endete für einen 22-Jährigen nicht nur mit einer Verkehrskontrolle, sondern auch in der Justizvollzugsanstalt. Der Mann stand nach Angaben der Polizei unter dem Einfluss mehrerer Drogen und wurde zudem per Haftbefehl gesucht.

Gegen 00:05 Uhr fiel Polizeibeamten in der Martin-Luther-Straße ein Fahrradfahrer auf, der starke Schlangenlinien fuhr und sichtbar schwankte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Amphetamin, Methamphetamin und THC stand.

Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Das Fahrrad wurde einem Bekannten des Mannes übergeben. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass gegen den 22-Jährigen ein offener Haftbefehl bestand.

Da er die ausstehende Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Auf den jungen Mann kommen nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Darüber hinaus wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Neustadt

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 07:37