Neuhofen – VfL-Neuhofen richtet 23. Manfred-Sorg-Gedächtnis-Turnier aus – Lehrersportgemeinschaft Ludwigshafen siegt im Finale

Neuehofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Acht Mannschaften haben am Samstag, 13. Juni 2026, beim traditionellen Manfred-Sorg-Gedächtnis-Turnier des VfL Neuhofen ihre Kräfte gemessen. In einem hart umkämpften aber durchweg fair geführten Turnier setzte sich die Lehrersportgemeinschaft Ludwigshafen im Finale als beste Mannschaft dieses Vergleichs der „Alten Herren“ mit 1:0 gegen TuS Altrip durch. Im Spiel um Platz drei siegte TuS Gronau im Neunmeterschießen mit 5:3 gegen DJK Phönix Schifferstadt. Für ihr sportliches Engagement erhielten die Teilnehmer Bierfässchen als Sachpreise. Bei schmackhaften Speisen und kühlen Getränke verlebten sowohl die Sportler als auch das Publikum trotz teilweise böigem Wind einen angenehmen Tag auf dem Gelände des Sportzentrums II in Neuhofen.
Die weiteren Platzierungen: 5. ASV Waldsee, 6. Sonntagskicker, 7. Rumelner TV, 8. ESV Ludwigshafen.
Quelle
VfL Neuhofen
Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 14:33