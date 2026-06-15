Mutterstadt – Auf den Spuren der Vorderpfälzer Lokalbahn

Das „Depot 5 Nahverkehrsmuseum Rhein-Neckar“ hatte letzten Sonntag Interessierte zu einer Informationsfahrt „Mit dem Bus auf den Spuren der Vorderpfälzer Lokalbahn“ eingeladen. Unter fachkundiger Begleitung des Lokalbahn-Experten Jochen Glatt aus Lambsheim, der während der Fahrt und an den ehemaligen Bahnhöfen spannende Einblicke in Geschichte, Betrieb, Entwicklung und Stilllegung der Lokalbahn gab, wurden die TeilnehmerInnen über die ehemalige Strecke von Ludwigshafen-Mundenheim bis Meckenheim gefahren. Dabei wurde an markante Punkte, ehemalige Bahnhofsstandorte sowie Relikte der Lokalbahn erinnert und Zwischenstop eingelegt. Halt wurde auch in Mutterstadt gemacht. Die 1890 in Betrieb genommene Lokalbahn führte von Maudach kommend mitten durch den Ort, weiter nach Dannstadt. 1955 wurde die Lokalbahn dann stillgelegt und der Personennahverkehr in die Stadt mit Bahnbussen aufgenommen. In Mutterstadt gab es eine Haltestelle in Ortsmitte, wo der um 1902 gebaute Lokalbahnhof stand, Ende der 1960er-Jahre im Wege der Ortskernsanierung und für die „Neue Pforte“ abgerissen wurde. An der Informationsfahrt nahmen auch die Vorstandsmitglieder Volker Schläfer und Robert Liebhart von der OG Mutterstadt des Historischen Vereins teil, erläuterten bei dem Stop in Mutterstadt einige örtliche Details zu der Lokalbahn und verwiesen auf die Informationstafel KuLaDig vor der Neuen Pforte zur Lokalbahngeschichte. Fahrtteilnehmer war auch ein Vertreter des RNV, der bei dieser Gelegenheit darauf hinwies, dass eine der möglichen Alternativstrecken für die neu angedachte Pfalztram auch die frühere Lokalbahntrasse sein könnte.

Text: Volker Schläfer

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 15:25