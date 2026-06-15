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Sommerfest
15.06.2026, 10:49 Uhr

Mosbach – Jede Menge Hingucker – Johannes-Diakonie lädt am 28. Juni zu ihrem Sommerfest nach Mosbach ein

SommerfestMosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolrgion Rhein-Neckar. Die Johannes-Diakonie lädt am Sonntag, 28. Juni, zum bunten Sommerfest auf ihr Standortareal in Mosbach ein. Auf dem Festgelände zwischen Kultur- und Begegnungszentrum fideljo und Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg (BBW) wird an diesem Tag wieder Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein geboten. Beginn ist um 10.30 Uhr mit dem Gottesdienst in der Johanneskirche – dem zentralen Gottesdienst der Mosbacher Stiftsgemeinde. Das Programm auf dem Festgelände startet gegen 12 Uhr. Auf der offenen Bühne auf dem Sportplatz des BBW sind zahlreiche Hingucker zu erleben. Zunächst unterhält wie gewohnt ab 12 Uhr der Musikverein Waibstadt. Im Anschluss wird das Special-Olympics-Team der Johannes-Diakonie gewürdigt – frisch von den nationalen Spielen im Saarland zurückgekehrt. Um 13.30 Uhr zeigen die „Bubble Drummers“ aus Buchen ihr Können, ehe sich im Anschluss „El Nefous“ sowie weitere Bauchtanzgruppen präsentieren. Gegen 14.30 Uhr wird der „Happy Jumps Kangoo Club“ Bewegung auf die Bühne und ins Publikum bringen. Um 15 Uhr verzaubern die Tänzerinnen der Ballettschule Eva Holzschuh, gegen 16 Uhr steht ein Auftritt des Tanzsport Zentrums Mosbach auf dem Programm. Um 16.15 Uhr gehört die Bühne der Show-Dance-Gruppe des TSC Rot-Gold Sinsheim, ehe das Bandprojekt der Musikschule Mosbach zum entspannten Ausklang des Bühnenprogramms einlädt.

Neben jeder Menge Überraschungen, Raum für Begegnungen und Informationen rund um die Johannes-Diakonie inklusive einer „Speed-Dating“-Möglichkeit für Jobinteressierte, ihrer Tochtergesellschaft Johannes-Diakonie RegioCare, der Vorführung des Schwerpunkts 3D-Druck der BBW-Ausbildung, dem Verkauf von Eigenprodukten aus der Ausbildungsgärtnerei des Berufsbildungswerks und weiteren Assistenzangeboten präsentieren sich die Pfadfinder des Stammes Don Bosco Neckarelz-Diedesheim, die AOK, „Liebenswert by Cathleen“ und andere. Außerdem steht ein umfangreiches Programm für Kinder und Kindgebliebene mit Kinderschminken, dem Besuch des Kasperle und vielem mehr auf dem Programm. Kulinarisch vielseitig zeigt sich das Essens- und Getränkeangebot. Neben sommerlichen Cocktails gibt es Klassiker wie Steaks, Wurst und Pommes, Hähnchen, Frikadellen, Grillchampignons sowie weitere Leckereien des Küchenteams der Johannes-Diakonie und des fideljo. Darüber hinaus ergänzen Foodtrucks die Speisekarte – ein Angebot so vielfältig wie das gesamte Fest.

Quelle
Foto: Pfeiffenberger

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 10:49

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