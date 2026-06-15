Mannheim – NEU: Gemeinsam backen – gemeinsam genießen Neckarstadt – Rezepte und ihre Geschichten, Austausch und Gemeinschaft: Kostenlose „Backgruppe Luther“ beginnt am 22. Juni

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Gefühl beim Kneten von Teig. Der Duft von frisch gebackenem Kuchen. Die Geschichte des Lieblingsrezepts. Das gemeinsame Genießen. Um all das geht es bei der „Backgruppe Luther“, die an jedem 2. und 4. Montag im Monat von 14 bis 17 Uhr im Bürgerhaus Neckarstadt-West stattfinden wird. Mitmachen können Interessierte ab 16 Jahren. Die Teilnahme ist kostenfrei. Start ist am 22. Juni. „Hier in der Neckarstadt leben Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen, die ihre persönlichen Erfahrungen aus anderen Ländern dieser Welt mitbringen“, sagt Initiatorin Sheida Yavari-Bognar, die an der Diakoniekirche Luther den Bereich Kirche im Quartier und Gemeinwesenarbeit gestaltet. „Ähnlich wie Musik weckt der Geschmack von Kuchen und Backwaren ganz unmittelbar Erinnerungen und Gefühle. Diesen Schatz wollen wir miteinander teilen.“

Yavari-Bognar: „Wir freuen uns auf Neugierige, die hier mitmachen möchten.“

Mit der „Backgruppe Luther“ soll im Stadtteil das Miteinander und gegenseitige Kennenlernen gestärkt und der Austausch gefördert werden. Das Angebot ist bewusst niedrigschwellig gestaltet und setzt darauf, miteinander aktiv zu sein. Dadurch entsteht Gemeinschaft. „Die Idee ist“, so Yavari-Bognar, „Menschen zusammenzubringen, Rezepte aus ihrer Heimat auszutauschen und gemeinsam zu backen.“

Kooperation mit dem Bürgerhaus Neckarstadt

Die „Backgruppe Luther“ findet in der Küche des Bürgerhauses Neckarstadt-West (Lutherstr. 15-17, direkt am Neumarkt) statt. „Dieses Back-Projekt hat uns sofort angesprochen“, sagt die Leiterin des Bürgerhauses Anette Kühlwein, „es passt bestens dazu, dass wir als Haus der Begegnung die Menschen hier im Stadtteil zusammenbringen und das gegenseitige Verständnis stärken wollen.“

Kostenlos, gemeinschaftlich, lecker

Das Backen geschieht dann in einer kleinen Gruppe. Die Sachmittel werden von der Evangelischen Neckarstadtgemeinde gestellt, die Gruppe backt gemeinsam und lässt sich im Anschluss die Kuchen des Tages schmecken. Dazu sind dann auch weitere Teilnehmenden in die Cafeteria des Bürgerhauses eingeladen, die dort gemeinsam mit der Backgruppe den Lieblingskuchen des Tages genießen können. Bei der Premiere werden Plätzchen und Muffins nach Rezepten von Renate Becker gebacken, die sich ehrenamtlich in der Neckarstadtgemeinde engagiert. Was sie mit diesen Gebäcken verbindet, wird sie den Teilnehmenden am 22. Juni erzählen.

Info: „Backgruppe Luther“, jeden 2. und 4. Montag im Monat, 14 bis 17 Uhr, Ort: Bürgerhaus Neckarstadt-West, Lutherstr. 14-17. Leitung: Sheida Yavari-Bognar, Evangelische Neckarstadtgemeinde, Mail: Sheida.Yavari-Bognar@kbz.ekiba.de

Quelle

Foto: privat (dv)

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 14:43