Mannheim – Gartenhallenbad Neckarau kurzfristig geschlossen

Mannheim/Metropolregion Rhe4in-Neckar. Aufgrund einer Vielzahl an Personalausfällen hat der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Mannheim unter Berücksichtigung der Wetterprognose entschieden, das Gartenhallenbad Neckarau kurzfristig zu schließen:
Das Gartenhallenbad bleibt ab Dienstag, den 16.06. bis einschließlich Sonntag, 21. Juni 2026 geschlossen. Die Freibäder Herzogenriedbad, Carl-Benz-Bad, Parkschwimmbad Rheinau und Freibad Sandhofen haben geöffnet und stehen als Alternative zu den normalen Öffnungszeiten zum Schwimmen und Baden zur Verfügung.
Quelle
Stadt Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2026, 14:20